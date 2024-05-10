AK為處男騷操肌練體能　回應拉麵店結業

男團MIRROR副隊長Anson Kong（AK）今日（10日）在銅鑼灣舉行的演唱會記招，宣布將於7月29日在亞博舉行《The Game of Life》演唱會。AK表示對處男騷感到興奮又緊張，下周完成MIRROR澳門騷後便全面投入準備個唱，希望盡快與歌迷見面。現場有數百名「生粉」（粉絲暱稱）企滿兩層樓，大家都興奮大叫加場，對此AK就表示自己都想加場，但認為市道不好，開一場已經有壓力。他自言入行後遇到不少挑戰，就好像打機一樣，故用Game來做演唱會名稱，而演唱會海報上印多個AK，是代表他有好多面，到時會在演唱會上展示。

AK指今次為開騷花盡心思，先是會重拾結他和跳街舞，「自從手指受傷後就無彈過，想自彈自唱Rock歌。」之後亦會重返健身室，希望能好好操練體能，不過笑稱不能跟Stanley「大表波」身材相提並論，他打趣道：「我係Sell鋼條身材。」AK又暗示會邀請多位嘉賓，不過為保持神秘感，他大賣關子不願透露太多，被問到可會邀請MIRROR隊友做嘉賓？他表示「要check期，因為佢哋係最忙。」

至於與哥哥合資經營的拉麵店6月結業，AK坦言開拉麵店是他與哥哥的夢想，雖然開店日子好短，但留下不少美好回憶，不過暫時不會再做飲食生意，只會保留做時裝和演藝工作，被問到損失幾多？他透露自己都算安全離場，「少少損手黐塊膠布。」