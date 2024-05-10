K-Pop女團打卡店！必去首爾最紅Cafe

【特約報道】幾乎每個遊客去首爾，都有「Cafe」在打卡行程之上，皆因韓國咖啡店隨處可見，要在芸芸Cafe中突圍而出，當然要有過人之處。在首爾有3間分店的London Bagel Museum，在開門前半小時已經有十數人排隊，即使誇張到要等數小時，仍能令每個食過的韓國人大力推介讚好！另外，NUDAKE作為墨鏡名店Gentle Monster旗下的咖啡店，同樣擁有 3 間分店，餐點走藝術型格甜品路線，連BLACK PINK的Jennie都曾經一訪島山店留下不少倩影，立即記低兩大名Cafe到訪攻略。

排足5小時！歎英倫風百吉圈

London Bagel Museum的大名，早就在韓國人中傳開，現時更是遊客都必訪的首爾 Cafe！首爾市內的安國、島山、蠶室三地均設有分店，當中以蠶室最為人氣，每日有近 2,800人取票候位，冠絕首爾餐廳。英倫鄉村風格裝潢，配以半開放式廚房，食客可以在紅磚中窺探新鮮熱辣的百吉圈（Bagel）出爐。鹹甜口味任君選擇，當中以芝士薯仔 Bagel最受歡迎，幾乎未到中午已全部售罄。而紅磚口味則是店內招牌，口感軟熟、滿布芝麻的 Bagel夾着濃度適中的Cream Cheese，再沾上蜂蜜，實屬最完美配搭。

手機APP登記 免排隊之苦

Bagel未能填肚？一碗濃湯暖胃又滿足，啖啖菇蓉的黑松露濃湯屬於店內不定期餐點，偶爾會有其他濃湯作替代。想免卻排隊之苦，只要有一個可以收取短訊的韓國手機號碼，就可以利用「케치테이블」程式，逢星期一至四朝早9點登記，就能免排隊取票，到排隊號碼將近方到店前等候，省卻不少時間！

London Bagel Museum

地址：首爾鐘路區北村路4街20（서울종로구 북촌로4길 20）

營業時間：8:00am~6:00pm（最早取票時間為7:30am）

交通：地鐵三號線「安國」站 2 號出口，步行約 5 分鐘

--------------------------------------------------

精緻出品 工業風設計

NUDAKE的餐點恍如一道道藝術品，整齊有序陳列在Cafe中央的黑色木枱之上。島山店的NUDAKE正是BLACK PINK成員Jennie曾經到訪的分店，坐落於Gentle Monster大樓地庫1樓，樓底極高，餐桌之間未有絲毫壓迫感，工業風設計，型格十足。

人氣牛角包 極速售罄

Cafe最出名是各式各樣的牛角包，迷你如指甲大小的牛角包盛惠₩2,500（約HK$14）依然極速售罄。另有蛋糕造型的牛角包，切開抹茶漿流出，卻未有影響牛角包酥脆口感，而且甜度恰好，即便一個人完食都未會膩口。想吃盡店內最人氣餐點，在中午前到訪為最佳時機！但想避開人龍的話，不妨挑平日下午黃昏時間前往。

NUDAKE HOUSE

地址：首爾江南區狎鷗亭路46街50（서울강남구 압구정로46길50）

營業時間：11:00am~9:00pm（Last Order 8:45pm）

交通：地鐵水仁．盆唐線「狎鷗亭羅德奧」站 5 號出口，步行約7分鐘

撰文：Eugenia Peng

--------------------------------------------------

筍價機票 再度Encore

大灣區航空昨晚推出直飛韓國首爾機票優惠，只需港幣$290便有交易，更送免費7公斤手提行李、20公斤行李託運額，1份免費秘製港式焗豬扒飯及1支水。由於反應極為熱烈，大灣區航空將於下周再度推出快閃優惠，上次錯過機會的朋友記得要密切留意了！