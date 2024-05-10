【Zac玩Zac食】碧麗宮華麗轉身

澳門作為一個旅遊城市，深厚悠長嘅歷史，為這座華燈交映大都市、注入豐富深邃嘅靈魂；而新中央酒店嘅百年歷史，亦為這個城市留低咗一些傳奇故事，40年代時酒店五樓嘅505號房間，曾經亦肩負一個抗戰時期的秘密故事！

1945年抗戰時期，鳳凰山抗日游擊隊白馬隊隊長譚生，身負重任，偽裝成商人，隱藏在當時最豪華、最受歡迎嘅新中央大酒店505號房間，佢嘅任務就係秘密轉運一部重要嘅電台回五桂山根據地，為抗日行動提供關鍵通訊。一個黑夜，衝突爆發，十二名日本特務和兩隻凶猛嘅狼狗包圍住505號房，譚生緊握手槍，準備展開一場生死搏鬥。然而喺危急關頭，葡萄牙探長慕拉士出現，巧妙地與日本特務周旋，將敵人從酒店撤離，讓譚生得以涉險過關。最終成功將電台運返五桂山根據地。而這次秘密行動嘅成功，為抗日行動帶嚟重要嘅突破。

新中央大酒店於五十年代不但因其華麗建築和豪華內部裝潢而聞名，更加係貴族和名流們聚集嘅場所。其中007系列小說作者費林明喺佢環遊世界之旅嘅遊記中，澳門被形容為一個「驚異之城」，描述當時嘅新中央酒店第一層係「地獄一樣的大堂，苦力們在這裏找樂子。越往上走，消費就越高，音樂越好，女孩也越漂亮。」

小說中細膩描繪咗酒店嘅華麗場景、高質服務和高檔娛樂活動，客人喺呢度過咗無數個奢華而難忘嘅夜晚。五十年代新中央大酒店成為咗好多人心中夢想之地，佢哋慕名而來，希望能一睹這個神奇酒店嘅風采，更是一個象徵着奢華和刺激嘅夢幻世界。

酒店內曾先後開設咗大華茶樓、碧麗宮大酒樓、翡翠餐廳等一系列膾炙人口嘅食肆，為老一輩澳門人心中嘅集體記憶同埋味蕾鄉愁。新中央酒店將碧麗宮大酒樓嚟個華麗轉身，由中式早茶酒樓，蛻變成主打懷舊西餐嘅高端食府，無論係中西式早餐，懷舊蒸籠下午茶，主餐牌多款懷舊傳統西餐，抑或中菜西做嘅創新美食，大廚都做得非常出色。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook：Inztyle.hk.zacky

Instagram：Zackyinztyle