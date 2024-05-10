F奶姊妹花　床上表現大比併

正所謂人有相似，物有相同，喺日本AV界不時都會出現「姊妹檔」，兩位女優生得非常似樣，好似上原麻衣同上原亞衣咁！除咗佢哋之外，近年亦有兩位女優十足兩姊妹，佢哋就係同樣擁有F奶嘅「姐姐」Unapi及「妹妹」北野未奈，今日就將呢對姊妹花比併，睇吓邊個床上表現最精靈啦！

風騷姐姐

原名叫伊藤彩嘅Unapi，氣質帶點冷艷高傲，展露笑容時又顯得甜美和充滿親切感。其實佢本身都好親民，亦相當「好雙乳」，擁有一對36F巨乳，質素天然兼彈力非凡，一睇就知係真材實料啦！

Unapi喺18歲時被星探發掘，可惜遇人不淑，被事務所呃咗大筆錢，後來轉行做網紅，直至2022年2月決定投身AV界，並成為AV大廠S1嘅專屬女優，佢仲話下海拍AV係為咗拯救男人，真係好偉大呀！而佢出道後成績相當亮眼，不過唔係靠運氣，而係靠實力，因為佢嘅演出風格開朗又調皮，喺床上更係充滿活力，能夠長時間唔使抖咁同多位男優激烈肉搏，見到佢愈砌愈開心，令觀眾都睇得特別過癮！而最近佢亦扮演唔少風騷大姐姐嘅角色，帶出親切又成熟嘅感覺，而且表現肉緊，更加頻頻爆發潮吹，演出相當精彩。

Unapi

年齡：29歲

身高：5呎5吋

三圍：36F-24-38

綺麗美艷

有唔少AV女優成名之後，都會客串做陪酒孃搵真銀，同時亦有陪酒孃被拉攏下海拍AV，好似北野未奈就係其中一位。佢喺2021年投身AV女優行列，AV廠E-BODY更為佢冠上「銀座No.1 F奶陪酒孃」嘅銜頭添！講到氣質，未奈的確同日本高級陪酒店嘅陪酒孃一樣，綺麗美艷又帶幾分迷人女人味，不過相信好多陪酒孃都冇佢咁好身材，因為未奈肉地結實，而且仲有對重量級大波波！

未奈出道之後可以話成績輝煌，唔單止奪得「周刊Playboy成人大獎2021」嘅「最佳新人女優獎」，而且作品嘅銷量成績理想，喺今年1月仲成為Moodyz、本中、Fitch以及WANA嘅4廠專屬女優添！未奈之所以咁受歡迎，除咗有外在美，仲因為佢嘅演出夠精彩，往往展現出風情萬種嘅樣子，連AV男優森林原人都大讚未奈散發出令人迷醉嘅費洛蒙。而喺床上，未奈嘅動作靈活且精力無窮，仲好懂得呵護男優，用女人嘅母性令男人投晒降任佢舞！

北野未奈

年齡：23歲

身高：5呎3吋

三圍：37F-24-36

第1回合

鬥身材

Unapi散發出大姐姐嘅親切感，同時擁有一對天然F奶，加埋個屁股又圓又大，呢副胴體的確吸引。至於北野未奈雖然同樣擁有F Cup巨乳，但卻有後天加工之嫌，所以Unapi明顯贏半個身位。

第2回合

鬥演出

喺演出時，Unapi將母性盡性發揮，令男人都為之融化，的確係好睇！然而，北野未奈嘅戲路更為廣闊，而且仲任由男優中出收場，的確係比Unapi嘅演出更放更激！

第3回合

鬥絕技

Unapi嘅床上動作相當靈活，而且砌極都好似唔識攰咁，至於北野未奈亦一樣咁靈活，而且仲有一招獨門絕技，就係蜘蛛式騎乘位，即係四肢擒住男優，然後下盤不斷扭動，相當厲害！

北野未奈獲勝

Unapi擁有天然大波，演出仲充滿活力，表現相當悅目，不過礙於有專屬合約在身嘅關係，所以演出嘅題材以及激烈程度就唔夠北野未奈嚟，而且床技一流，演技又出色，所以今次比併獲勝。