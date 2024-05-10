方力申追女未食過檸檬　林夏薇讚陳展鵬係「世一拍檔」

無綫劇集《逆天奇案2》今晚（10日）大結局，劇中演員包括林夏薇（薇薇）、方力申（小方）今晚現身電視城觀看大結局。

小方與薇薇受訪時，談到小方在劇中追求薇薇不遂，小方即笑言現實中從未試過追女時「食檸檬」：「我係有把握先去追求對方，由認識到做朋友，相處過程中感覺到十拿九穩先會追求。劇中個角色係第一次拍拖，當然輸畀陳展鵬呢位身經百戰嘅老手啦！」

至於薇薇坦言非常期待大結局：「結局其中一場係我同展鵬分開拍攝，我哋拍攝前答應對方，無論邊個先拍，另一位都要去現場陪對方拍，當時係展鵬先拍，我有去現場陪佢。」她自言觀眾對兩人組成的「森穎CP」十分受落，大讚展鵬是她的「世一拍檔」。

問到會否想開拍《逆》劇第三輯？薇薇直言今次是首次拍續集系列，初時擔心觀眾會先入為主，覺得第一輯較好看，但劇集播出後，觀眾反應熱烈，所以如果開拍續集，自然都想再參與，更表示希望可增加查案戲份及動作場面。問她是否受到堂兄林峯主演的電影《九龍城寨之圍城》所影響，她大讚對方比自己想像中打得更勁，小方笑言連觀眾都投入到打人，問到在劇中飾演反派的他可擔心觀眾看得太投入而想打他？他淡定說：「唔驚！（你打唔打得？）唔得，麻麻地！」