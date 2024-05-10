外國大屋唔少都有私家泳池，隨時都可以暢泳一番，生活寫意又逍遙，因此四仔片廠便發揮淫意，炮製出春色無邊嘅泳池艷事，而班脫星亦玩相當放蕩，砌到水花四濺呀！

渠王駕到

好色巨乳女鄰居，加上比堅尼及私人泳池，足以令四仔迷充滿幻想，而Pleasure Productions喺《Two Girl Threesomes》中更將戲碼升級，嚟個巨乳女鄰打孖上，令官能刺激倍升！由大波脫星Bree Olson、Dominica Leoni以及Kinzie Jo等參演，故事講渠王男主角去到一間豪宅通渠，赫見屋內兩位女主人竟然當住自己面前玩豆腐遊戲，渠王見狀亦唔同佢哋客氣，加入戰場玩埋一份，仲嚟個泳池三人行添！片中用上大量主觀鏡頭拍攝，令官能刺激度大增。

淫娃自娛

身材火辣嘅索女喺後院泳池裸泳，畀男主角睇晒三點，跟住會點？想知下文，就知睇Elegant Angel製作嘅《Big Wet Tits #21》喇！作為以泳池同巨乳為賣點嘅四仔系列最新登場作，今次導演終於加入劇情，由Savannah Bond、Caitlin Bell、Crystal Rush等巨乳脫星飾演嘅索女，發現男鄰居偷睇自己裸泳後，索性喺對方面前自娛起嚟，最後男鄰居忍唔住走入泳池嗒淫娃。劇情雖然薄弱咗啲，但勝在節奏夠明快，埋牙夠肉緊，尤其係脫星嘅呻吟聲真係聽到人心郁郁。

鹹濕閨蜜

有謂物以類聚，咁鹹濕妹嘅朋友係咪一樣咁鹹濕呢？睇過片廠HardX嘅作品《Stacked #13》就會知道答案。導演Mason以鹹濕妹與閨蜜加上私人泳池，炮製出火辣又混亂嘅三角關係，搵來Kenzie Taylor、Octavia Red、Rissa May等脫星演出，講女主角新居入伙，搞咗個泳池派對請晒成班朋友同閨蜜一齊玩，期間女主角情不自禁同男友喺泳池曳曳，搞到鹹濕閨蜜起晒痰，趁女主角行開情挑對方男友，點知被女主人踢爆姦情，結果三人竟然嚟個大混戰，劇情係唔合理，但勝在夠Happy！

碟評

私人泳池係四仔片廠最愛場景之一，唔單止因為方便拍攝，而且脫星嘅呻吟聲叫得幾大聲幾響亮都冇問題，故此喺睇今次3套推介作時，四仔迷最好搵副隔音好同音色靚嘅耳機嚟睇，尤其以三人行為賣點嘅《Two Girl Threesomes》，片中情慾演出真係狂野兼激烈呀！