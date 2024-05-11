【是日通勝】

農曆四月初四

甲辰年 己巳月 乙亥日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：栽種、嫁娶

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：09、27、16

幸運顏色：淺綠色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：享受二人世界的好時機，可令伴侶更愛你。

金牛座：異性緣超旺，今天有望遇上你的真命天子。

雙子座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

巨蟹座：運氣佳，沒甚麼阻滯，能按自己想法行事。

獅子座：處理錢銀問題有點糊塗，令騙徒有機可乘。

處女座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

天秤座：財運差，要戒掉不理性消費，貪心易中伏。

天蠍座：做事忌得過且過，全力以赴才可獲得佳績。

人馬座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

山羊座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

水瓶座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

雙魚座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 事業旺

（跌）蛇 財運弱

鼠：好姻緣來之不易，單身者要好好珍惜。

牛：在投資領域有獨特見解，可放膽一試。

虎：工作狀態不錯，但要注意會有些甩漏。

兔：出現衝動消費的情況，容易收支失衡。

龍：易說錯話得罪人，需反思自己的言行。

蛇：是日沖煞，財運平平，必須節約開支。

馬：處理大額投資要謹慎，切忌衝動行事。

羊：健康一般，易有上火現象，不可輕視。

猴：可嘗試涉獵新的投資範疇，易有進帳。

雞：愛情運尚可，對伴侶要有多一點體諒。

狗：自信心強，行動力強，做事得心應手。

豬：易因家事起衝突，有伴侶者必須忍讓。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

跟金牛們拍拖的貼士

1.給予足夠的時間和空間

金牛座的人喜歡穩定和安全感，在感情方面也需要時間來認識和了解對方。因此，在追求金牛座的人時，不要急於表白和追求進一步的關係，而是要耐心等待他們的接受和回應。同時，也要給予他們私人空間和獨立性，不要過於依賴和束縛他們。

2.展現穩定和可靠的一面

金牛座的人對於感情有着較高的要求，希望與一個穩定可靠的伴侶在一起。因此，要展示自己的誠實、忠誠和責任心，讓他們感到安心和信任。同時，也要在生活中展現穩定的生活規律和經濟狀況，給予他們安全感。

3.共同追求穩定和安全的未來

金牛座的人對於未來有着明確的規劃和目標，希望與伴侶一起創造穩定和美好的生活。因此，在拍拖過程中，要與他們共同討論和規劃未來，包括事業、家庭和財務等各方面。與金牛座的人一起努力追求穩定和成功的未來，將會增加彼此的親密感和信任。

4.尊重金牛座的人的價值觀和習慣

金牛座的人有着固執和保守的一面，往往有自己的價值觀和生活習慣。因此，與金牛座的人拍拖時，要尊重他們的選擇和決定，不要試圖改變他們。同時，也要理解他們的行動和思維方式，給予足夠的理解和支持。

5. 給予溫馨的關愛和體貼

金牛座的人喜歡被關注和體貼，對自己所愛的人付出深深的感情。因此，與金牛座的人拍拖時，要給予他們溫馨的關愛和體貼，讓他們感到被重視和珍愛。可以通過送小禮物、說一些溫馨的話語、陪他們去旅行等方式來表達愛意。