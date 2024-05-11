高海寧拍劇被摑得最甘一次：塊面腫晒！

藝人高海寧（高Ling）與黃智賢（Ben）日前為無綫新劇《武林》拍攝外景，高Ling拍攝時以貼身旗袍上陣，身材Fit爆，她更指當初選戲服時，一看到這件旗袍即令她想起電影《花樣年華》中女星張曼玉的造型，大讚十分漂亮。

頸部硬塊逐漸消退

提到早前她頸上出現硬塊而需入院驗查，她表示該硬塊已消退很多：「之前係成粒凸出嚟，依家雖然摸到但已經睇唔到，食緊中藥同針灸調理身體，我一開始係睇中醫先，中醫話呢個位有好多可能性，叫我搵西醫檢查清楚先，西醫建議我做詳細檢查，結果報告出嚟醫生話暫時睇落去都還好，唔係我哋想像中嗰啲『唔好嘅嘢』，依家一直要觀察住。」她笑指不論中、西醫也建議她多休息，現時工作安排上雖未可完全配合，但比起較早時已舒適很多，有充足休息，亦有「住家飯」吃，喝媽咪的愛心靚湯。

說到她今次飾演武林高手，劇中有大量打戲，問她劇組有否因她身體狀況減少打戲？她笑謂：「高手通常唔使打得好勁嘅，哈哈！」她感謝劇組遷就給她放假入院檢查，亦未有刪減她打鬥戲份，劇中與黃智賢（Ben）、蔣祖曼及黃子恆分別有打戲，暫時最難忘是跟蔣祖曼（Joman）的一場掌摑戲：「武指仲讚我哋，好快做到佢嘅要求。（冇受傷？）冇呀，但大家一定要睇Joman打我嗰場，好痛呀！堅打！係我入行以嚟畀人打嘅力度同效果最勁。（有冇NG？）一Take過打好多巴，面腫晒，但效果出嚟好好。」

Ben為拍除衫戲操Fit

此外，Ben於劇中飾演一位茶葉商人身份掩飾下的武林高手，他指自己少拍打戲，加上今次會有拳腳對打，笑言自己手腳笨拙，故事前到武術指導安排的動作班上課，亦找朋友操拳，問到平日只有打網球未有其他運動的他，一下子加操會否很辛苦？他說：「我又好開心喎，有機會畀我有番個目標做運動，因為要打又有除衫戲，高手嚟嘛，唔可以丟架㗎，哈哈！」他笑言見到經操練後的自己，也忍不住要自拍留念一番，又指自己向來「為食」，今次亦忍口戒消夜，每天早餐也改以雞蛋、粟米及番薯為主食，不過午餐及晚餐則正常吃。

提到拍檔高Ling身體抱恙，他表示當初也被對方的腫塊嚇倒，有叫她找醫生檢查，幸現時見她的腫塊開始消退。問到跟高Ling對打時會否憐香惜玉時，他笑言：「我都驚錯手打到佢，拍打戲又要有狠勁又要有力度，但又唔可以傷到對方，所以我情願做畀人打嗰個，哈哈！」