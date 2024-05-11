娛圈單打︱一個八面玲瓏　一個傲嬌帶刺

最近娛樂圈唔知係咪病符星纏身，美女明星接連病倒。好似高Ling高海寧，忽然發現頸部出現硬塊，仲話「鬼剃頭」復發，雖然沒有生命危險，但醫生敦促佢好好休息。至於長期坐冷板櫈的視后李佳芯（Ali），難得終於解凍有劇開，點知發燒病足3日，認真黑仔！

兩位美女明星都深具觀眾緣，卻又不約而同病倒，真係我見猶憐！不過，從兩人面對疾病的迥異態度，一個正能量，一個負能量，似乎亦反映二人星途之所以不同，亦同思想有關。嗱，高Ling雖然病倒入廠，但依然樂觀積極，除咗叫大家珍惜健康，亦承諾會好好減壓。Ali卻是相反，不斷喺社交網放負，一時話「用極力氣的徒然」，一時又話「但願日子簡單」。

喂，所謂心態決定境界，唔怪得一個當時得令獲力捧，另一個不停出入雪櫃。唉，講努力，論演技，二人都下過一番苦功，不分上下；之但係講到識做人，高Ling明顯高班得多！睇嚟Ali若想星途更上層樓，真係要向八面玲瓏的高Ling好好學習！

呢，就講Ali同「蟲草大王」的緋聞吖，Ali貴為女神級，多人追就梗啦，蟲草大王雖然唔符合其擇偶條件，但都係一番好意啫，加上又係大台廣告大客，請人食檸檬，都可以有技巧啲，起碼唔好搞到人家被全港恥笑，係咪咁講先？Ali係就係真性情，可惜令對方冇咗下台階。

相信以高Ling的「咪神」魅力，狂蜂浪蝶一樣不會少，但從未聽聞高Ling得罪人，吃得開係有原因嘅。點都好，健康無價，希望兩位都好好保重身體！