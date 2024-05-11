東方日報C1：劉佩玥空降《女王2》呼聲高　高海寧秘密學戲迎戰

無綫重頭劇《新聞女王》話題熱度及收視強勁，年底將開拍第二輯，日前總監製鍾澍佳在社交網公開招攬新聞從業員角色，「一忠一奸」跟佘詩曼與高海寧鬥戲，不少內地、香港女演員即爭相自薦，向來演技亮麗的劉佩玥，更成為網民眼中最熱之選！於第一輯憑「許詩晴」一角勇奪「最佳女配角」的高海寧，眼見新女加盟來勢洶洶，即秘密報名於北京上演戲班，遇強愈強！

由視后佘詩曼領軍的無綫神劇《新聞女王》叫好叫座，第二輯落實於年底開拍，除原班人馬上陣外，亦會加入新角色，令劇情更豐富。近日《新》劇總監製鍾澍佳在社交網招募演員，引來兩地女星爭崩頭，鍾澍佳寫道：「《新聞女王2》劇本大綱基本搞定！但有些新角色還沒有找到合適的人選，萬能的網友你們有推薦嗎？」於首輯飾演「張家妍」的李施嬅問：「甚麼新角色呢？我也很好奇。」佘詩曼亦八卦：「有新角色加入和Man姐爭？那我倒要看看誰能做我的位置。」

近水樓台惹羨慕

網民反應熱烈，不消一會已有萬多條留言，據知現時應以香港演員為首選，網民力推姚子羚、劉佩玥及胡定欣等無綫花旦，當中最多人推舉的，莫過於曾在2022年台慶頒獎禮奪得「馬來西亞視后」的劉佩玥，向來可塑性甚高的她可忠可奸，除了於劇集《美麗戰場》表現亮麗外，網民又讚她與黃宗澤在《幕後玩家》很有CP感，期待他們在《新》劇再合作。

日前劉佩玥出席活動時被問及此事即「出口術」自薦，而且有「近水樓台」之利，她自爆即將與鍾澍佳合作，直言有機會的話希望演出「極衰女主播」，在旁的馮盈盈聞言即扁嘴說：「請問報名方法係點？我未同鍾澍佳合作過。」之後又搞笑地叫劉佩玥「搭單」安排，賣口乖稱只要監製覺得適合，即使反串亦在所不惜。

犧牲休息增值

至於《新》劇靈魂人物之一的高海寧，日前穿着旗袍為新劇《武林》拍攝，問有否特意操Fit？她笑說：「今日算啱啱好，之前廠景着過兩次，嗰陣咁啱病咗，又嘔又盛搞到勁瘦，嗰兩次Fit勁多，哈哈！」拍完此劇後，年底她便會為《新2》開工，忙了足足兩年的她，被問中間會否趁機休息？她說：「有其他安排。（唔抖？媽咪唔鬧？）我將抖嘅時間抽咗嚟學嘢，報咗個北京演戲班，大概20日，係《無限超越班》其中一位導師郝蕾教嘅，我覺得佢教得好好。」她直言接觸的角色愈多，愈發現可有更多層次去演繹，令角色更豐富，故希望不斷增值自己。

而鍾澍佳接受本報訪問時坦言：「好多演員我都會見吓，內地、香港都有，因為今次有兩個好重戲份嘅角色，都係演新聞從業員，一個係忠，一個係奸，但其實好似第一輯咁，喺劇入面忠奸都冇乜分別。」又表示未有時間看完萬多條留言，開心多人留意。

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