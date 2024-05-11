檸檬水漱口減肥　抑制食欲幫助瘦身

相信每個女生為了減肥修身，嘗試過不同減肥方法，雖然經過飲食控制、增加運動強度後，或多或少都會看到身材的變化，但總會有個能夠無痛減肥的輕鬆方法。而日本則有牙醫實測餐前用檸檬水漱口，可有助抑制食欲，更在10天內減掉3公斤，同時還能紓解疲勞、改善便秘問題。

日本牙醫宮本日出曾經作出研究，當中提出檸檬水漱口減肥法，他解釋表示肥胖人士的味蕾比較遲鈍，怎樣吃都沒有飽足感，因而容易進食過多導致體重上升，而檸檬水的苦味可以促進唾液分泌，達到抑制食欲的效果。而味覺經過檸檬的刺激後，即使是味道清淡的食物，也能吃得很滿足，避免暴飲暴食的情況。宮本又指，除了在餐前用檸檬水漱口之外，也可以在漱口後面飲用約30毫升的檸檬水，有助抑制血糖。宮本經過親身實測後，發現利用此方法減肥可讓他在10天內瘦下3公斤，可謂效果顯著，他表示檸檬好處多多，還可以增強免疫力、抗衰老、並改善便秘問題。

宮本詳細説明具體的實踐方法，首先要準備水、100%純檸檬汁和5毫升湯匙。第一步把水和檸檬汁以100：5的方式混成檸檬水，將約三分之一的檸檬水含在口中，讓檸檬水接觸到整個口腔，再鼓起兩頰接觸口腔側面。最後頭向後仰，讓檸檬水接近到舌根後吐出，重複漱口知道檸檬水用完，不過如果有牙齒問題，就要注意此方法是否適合自己。