快閃限定　趁機吃喝玩樂

香港人對於飲飲食食好有要求，在激烈的競爭下，各大餐廳或品牌都經常推陳出新，不單推出新菜式或優惠，亦有各式各樣的限定活動供大家消閒和享用美食，邊食邊玩更開心。

暫別感謝祭

近年本地有很多餐廳因各種原因結業或停業，太古城的日式魚生飯店開業7年，因應業調整，將於6月中旬和大家暫別。為答謝各位，餐廳於現時至6月19日推出7周年感謝祭，第一彈是設計了3款分量十足的親民價海鮮丼小盛，迷你招牌海鮮丼集合海膽、鮑魚、油甘魚、三文魚、甜蝦、帶子、蟹肉及三文魚籽，另有迷你海膽吞拿魚蓉三文魚籽丼及迷你角切雙色吞魚丼。第二彈是多款吞拿魚料理如韓風醬吞拿魚漬、香葱吞拿魚腩丼和火炙鹿兒島A5和牛吞拿魚腩丼等，客人惠顧任何指定吞拿魚菜式，第二客可享半價。客人於怠謝祭期間消費滿指定金額，可免費獲贈指定冷酒乙瓶，提升體驗。

咖啡配曲奇

下午茶時光，來一口曲奇和咖啡，最是寫意。法國曲奇專門店和尖沙咀京都咖啡店合作，於現時至12日舉行期間限定店，到時會有7款口味曲奇，當中有選用咖啡店的出品和雲呢拿牛奶焦糖醬製作的Espresso & Vanille，以及無麩質的黑芝麻朱古力口味，想試就要把握機會。

大宅體驗

初夏來臨，偶然來杯冰凍啤酒，夠晒爽快。法國啤酒品牌於5月11日至19日在薄扶林的二級歷史建築古蹟內舉行期間限定體驗坊，這間於1926年建成的古典大宅屬新喬治亞風格，到時大宅會改頭換面，有不同的體驗空間，現場會展示啤酒釀造材料，客人更可邊享用2指定啤酒邊參觀，提升感官享受。

惹味小炒

鑊氣十足的美食，幾時都咁吸引。有3間分店的新加坡餐廳近日推出全新限定菜式，鐵板蠔餅配芽菜、生菜和自家製辣椒醬，入口爽脆又帶點焦香。香炒咖喱大蝦以秘製咖喱辣醬爆炒炸過的大蝦，味道濃郁。至於皌香炒咖喱魷魚，以秘製咖喱辣醬、辣椒和香料爆炒，辛香惹味，令人胃口大開。