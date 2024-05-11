呂慧儀食檸檬　嗌兒子講母親節快樂竟被拒

藝人劉丹、呂慧儀、湯盈盈、陳浚霆、古佩玲等，一眾無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》演員，今日（11日）出席母親節宣傳活動。呂慧儀在台上表示明天她要全日在公司開工拍劇，沒有時間慶祝，所以母親和兒子蟹籽都來到現場支持。期間，呂慧儀更叫了兒子上台，希望兒子能夠對她說聲母親節快樂，不過就遭兒子拒絕，隨後呂慧儀叮囑兒子長大後有女朋友一定要告訴她，並透露明天想帶兒子一起開工，做她的小助手。

受訪時，呂慧儀稱拍外境時有帶過兒子一起開工，不過明日要在廠裏拍劇，擔心時間太長。現在體重約40kg（約88磅）的蟹籽非常擅長游水，但卻忘了明天是母親節，所以沒有準備到禮物，在旁湯盈盈提點蟹籽可以自製電子心意卡送母親，蟹籽亦點頭答應。講到剛剛在台上呂慧儀要求遭兒子拒絕，她就笑言最近蟹籽經常拒絕自己，指兒子有自己想法，所以好擔心兒子長大了不會告知她交了女朋友。問到呂慧儀會送甚麼禮物給母親？她就表示經常撞板，所以現在多為折現。

同場湯盈盈透露今早細女生病發燒，帶了她看醫生，剛剛收到了女兒的便便照片，得知囡囡已經退燒了，她和老公錢嘉樂都非常高興。談到母親節，盈盈表示有一年她向嘉樂道不需要收花，然後每年的母親節都沒有再收到過花，令她非常後悔，所以今年打算帶老公到花墟。而兩個女兒都會在母親節畫心意咭和自製「Coupon」作禮物。

另外，陳浚霆指昨日與戲中的媽媽和現實中的母親顧紀筠一同參加慈善活動，更已經送了禮物給戲中的媽媽。而現實中的母親顧紀筠，陳浚霆就會額外準備她每天都能夠用到的日常用品作禮物，不過就指不是手袋，笑言昂貴的東西還是留給爸爸送。他又透露接到了新劇拍攝，最近為該劇努力操Fit身材並戒口，每日下午3點後才會進食，又會到健身房行300級樓梯鍛鍊。談到緋聞對象古佩玲，陳浚霆就言她吃了自己拍戲時炮製的食物而肚痛，因此不敢照顧對方，稱古佩玲的肚子為「玻璃肚」。