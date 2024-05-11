必住京都酒店　祇園祭「瀛」夏

作為日本三大祭典之一、於每年7月1日至31日在京都舉行的祇園祭，是祈求疫情消散的重要活動，當中的山鉾巡行（花車巡行）更成了旅客焦點。京都不少酒店趁機炮製以該祭典為主題的活動及住宿方案，例如有酒店將公共空間化身呈現祇園祭味道的環境，展出各種相關物品兼介紹箇中知識，令住客玩得更投入。另外還有兩間酒店分別推出優惠住宿方案及配套服務，讓大家盡興一番！

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觀賞神輿 限定菓子

位於京都東山區的祇園地區，除了古風氛圍街道及傳統建築令人嚮往，更是祇園祭舉辦地點。設在該區的酒店OMO5京都祇園，將於6月14日至7月31日舉行祇園祭主題活動。提起祇園祭，「神輿渡御」是當中一大標誌性項目，酒店內的OMO Base公共空間將以「神」中的三座神輿（迷你仿造版）為裝飾，大家可近距離觀賞其細緻設計，同時還放有由百年老店「小嶋商店」製作的提燈及「小丸屋住井」炮製的京丸扇，令人感受到祭典氣氛。同場亦展示祭典中使用的各樣物品，例如具有辟邪寓意的糉和手巾，藉此了解當地人的生活及祇園祭精髓。酒店更為住客提供如何深入體驗祇園祭的講座，並能品嘗到由「祇園鳴海屋」出品的限定和菓子配冷抹茶。此外還可以訂製個人化的京丸扇，不妨穿上浴衣撥着這把扇，好好享受夏日的祭典。房價每晚每位¥9,500起（約HK$485）。

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導遊講解 包觀眾席

要數祇園祭的重頭戲，肯定是在 7月17日及24日舉行的山鉾巡行，屆時會有「山車」與「鉾車」兩款華麗花車於京都市中心巡行，例必擠爆觀賞人群。想輕鬆地現場直擊，京都市的Dhawa悠洛京都特別推出「祇園祭特別宿泊方案」，除了住宿外更包括祇園祭講座及觀眾席入場券，可以舒舒服服坐着看巡遊，不用和其他人逼！該方案於前祭前一天（7月16日）入住，下午5時有由當地導遊主講有關祇園祭的講座，當中會介紹祭典的歷史以及看點。之後於酒店餐廳GRILL 54TH享用晚餐，品嘗和牛、海鮮及時令蔬菜製作的燒烤料理。翌日吃完早餐可步行10分鐘前往會場，巡遊在9時開始，約10時半至11時半就會到達觀眾席的位置，之後回酒店Check Out，時間安排得剛剛好。房價（2人1房）每晚¥92,800起（約HK$4,732）。

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佔盡地利 俯視巡行

如果想在舒適環境下迎接祇園祭的話，則可考慮位於京都市中京區的The Royal Park Hotel Iconic京都連住兩晚或以上的住宿方案。該酒店坐落於山鉾巡行必經街道御池通，方案讓住客於前祭前一天（7月16日）入住，於翌日（前祭當天）就可在面向御池通的住客專用貴賓室SAJIKI和OKU內，觀賞山鉾巡行的隊伍經過。而貴賓室分3個時段提供不同飲品及食物，於早上10點有點心、下午2點供應下午茶、傍晚5點則輪到雞尾酒登場，必食之選有著名甜品師青木定治主理的店舖Sadaharu AOKI Paris下午茶甜點。酒店共有125間客房與套房，注目設施包括有黑白色為主調的大浴場，及專門打造兩間日式坐禪冥想房。與此同時，每間客房都能進行In-room Scent Meditation，住客可跟着房內電視播出酒店原創的指引進行冥想，達致放鬆境界。房價每晚每位¥26,700起（約HK$1,362）。

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詳情知多啲

幾乎橫跨整個7月的祇園祭，當中最注目的要數7月17日神幸祭及7月24日還幸祭。神幸祭當天早上有23輛飾以精緻織品、染布與雕像的山鉾車沿着四條通、河原町通、御池通緩緩而行的前祭山鉾巡行，到晚上則有由轎夫肩扛三座神輿從八坂神社起駕往御旅所的神輿巡行。而還幸祭當日早上有11輛山鉾車出動的山鉾巡行，晚上則有恭請三座神輿從御旅所回駕八坂神社的神輿巡行。