洪嘉豪獲數百粉絲慶出道6周年：唔可以再當自己係新人！

歌手洪嘉豪（Kaho）今日（11日）舉行首個商場新碟簽唱會，吸引數百粉絲到場支持。他除了唱出《黑玻璃》及《漫天星》外，更同粉絲玩遊戲，為慶祝他於本月14日出道6周年，粉絲院友（粉絲暱稱）特別送上有他6個不同造型3層蛋糕。

對於出道6年，他表示未有特別慶祝活動，因為由於日子與母親節及弟弟生日接近，所以只會食簡單餐飯慶祝，加上院友為他之前的演唱會作出不少應援，所以令時間給院友休息，他在台上感慨時間過得太快，表現唏噓，他說：「覺得自己年紀唔細，以前出道5年，仲有藉口可以犯錯及被原諒，但現時不容再犯錯，開完紅館，唔可以好似新人咁，冇藉口偷懶，所以都要加把勁。」完成紅館演唱會後，他放了約3星期假，首一周感覺享受，但之後就覺得荒廢人生，所以上星期起繼續做健身及上音樂堂，望保持唱歌水準。

提到有指其唱片公司將資源放在他身上而冷落同公司歌手，他說：「唔會啦，大家都唔可以咁計，新人Nancy（歸綽嶢）個個MV都出外地拍，我啱啱嗰首《黑玻璃》MV先第一次去日本拍，雖然反應幾好，不過下次可能都係返荔枝角取景。」

對於明晚（11日）舉行的《CHILL CLUB》頒獎禮可有信心？他表示順其自然，有獎會開心，冇獎就繼續努力，並透露將迎新挑戰，詳情不能透露，但暗示是音樂劇。