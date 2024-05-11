丹麥超跑Zenvo Aurora抵港現真身

未連稅售價高達歐元259萬起、來自丹麥的Zenvo限量超跑Aurora Tur及Auroru Agil近日旋風式抵港，並會在沙田源順圍Sunning陳列室內展出至下周二（5月14日），想距離一睹這兩款限量超跑（各限量50輛）的車迷，可別錯過。最新消息是最快可於2026年投產。

抵港展出的這兩輛Aurora左軚原型車，兩款皆搭載由全鋁結構6.6L V12 中置引擎及電馬達組成的油電混合動力系統。該具引擎是由廠方與MAHLE Powertrain合作專為道路使用而全新開發，在超高效的MAHLE噴射點火技術及4個渦輪增壓器的共同發功下，單是引擎便能貢獻高達1,250hp驚人馬力。引擎最高轉速更是高達 9,800rpm，提供令人振奮的咆哮聲。

藍色的一輛是Aurora Tur屬公路向四驅版，除了搭載了該V12引擎，還配搭了3具電馬達(前2後1布局)，各帶來200hp馬力加成，綜效馬力與扭力分別高見1,850hp及1,700Nm，完成0~100km/h加速只需2.3秒，極速達450km/h。至於紅色的一輛則是Aurora Agil，則搭配了1具電馬達(置於後軸)，屬於賽道向的後驅版。綜效馬力為1,450hp，綜效扭力達1,400Nm，完成0~100km/h加速也只不過2.5秒，極速365km/h。