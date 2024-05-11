洪天明發表愛的宣言　周家蔚熱淚盈眶

麥美恩（Mayanne）與曾展望（GM）擔任主持的無綫節目《Mayanne小喇叭》今晚（11日）推出母親節加長版，邀來三個家庭包括林盛斌（Bob）、洪天明及周吉佩（吉吉）一家大細分享親子趣事，並大談育兒經。

節目開首，三個家庭先後「晒冷」騷quali，由小朋友輪流表演才藝，Bob三女林機兒（Kaye）和孻仔林道申（Jaye）分別表演藝術體操和跆拳道，洪天明細仔洪竟琋（JT）表演體操晒真功夫，並由大仔洪大仁（TJ）拉大提琴伴奏，而吉吉則彈結他與仔女玩Jam歌，女兒周洛澂（包包）負責主唱，兒子周煥林（波仔）擔任鼓手。談到培養子女興趣，天明認同Bob觀點，認為應讓他們自行選擇喜愛的興趣，而非單是滿足父母欲望，並坦言不認同太太周家蔚安排大仔表演大提琴：「我覺得呢個唔係佢強項，亦唔係學咗好耐，有時家長喜歡嘅嘢，無意間迫咗小朋友去做…要小朋友自己享受學嘅嘢，先會做得好。」

而周家蔚透露JT是小管家，曾坦言不接受媽媽衣着暴露：「佢唔畀我着泳衣，去水上樂園短褲都唔得，每次阿仔管我，天明都喺後面笑！」吉吉太太Louise指波仔個性古靈精怪，令她「唔知好嬲定好笑」：「有次我話記得提媽咪買漱口水，佢就話『我知，牙肉萎縮嘛，你都40㗎喇』，呢個係廣告口號！」Bob亦藉此爆料指女兒越來越有反社會人格。期間Mayanne當到「屋企邊個最惡」，大部分子女投票覺得媽媽最惡，Pearl和家蔚均當選為「惡媽」。

除了清談外，子女親自DIY母親節卡送給媽媽，更和爸爸親吻媽媽以表愛意，場面溫馨滿，爸爸們亦藉此向太太發表愛的宣言，感謝她們一直以來無條件為家庭付出，當中天明的話令家蔚感動得熱淚盈眶：「其實佢比較想專注事業，但為咗我放棄咗，仲為咗我生小朋友，而我同其他家庭唔同，成日唔喺度，佢一個人好辛苦……我覺得佢真係好唔容易，真係要多謝媽咪。」Bob為擔起頭家努力在外賺錢，他感謝太太「一打四」將頭家打理得妥妥當當：「細路都好生性、好明白（事理），我就覺得（自己）點辛苦都值得。」吉吉則感謝太太在其每個人生低潮期均陪伴在側。