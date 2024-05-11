余香凝自爆初戀對象　親揭與陳家樂分手真相

影后余香凝近日接受電台訪問，期間大談3段愛情經歷，她坦言遺憾未試過穿上校服跟男生像兩小無猜般拍拖，並自爆初戀對象是一位已畢業的師兄，兩人交往3年多後分手。

講到入行後跟陳家樂拍拖又分手，她解釋說：「當時大家嘅發展和性格唔同，是時候好好講再見，於是就分手。」但外界卻有指摘她愛財才會變心，她無奈說：「呢件事講畀我知原來當演員要承受輿論壓力。有啲人煽風點火，我要學識自己去調節，我清楚整件事，唯一可以做嘅係做好自己。當時好不開心，有好多網絡攻擊，不過，慶幸因為有幾部電影，我要出來謝票，令我收到好多前輩同影迷嘅鼓勵，好窩心，我相信善良係存在嘅。（再見陳家樂會唔會感覺唔自然？）我哋都係為香港電影業努力嘅演員，都想做好自己。我有睇佢嘅電影，好開心大家都不停進步。」

談到為何會愛上丈夫Tim，她說：「因為佢係一個好人！佢唔係才俊，佢係個老實人、唔花巧。老爺奶奶都係平實同努力工作嘅人，我哋冇情節豐富嘅愛情故事。佢比我大13年，佢嘅中文唔係太好，求婚時講咗一段老土說話，佢話佢好幸運遇上我，我係佢心中嘅天使。我仲記得生BB嘅時候好緊張，叫佢準備一啲說話同我講，結果他都只係講咗兩、三句。」

身為兩孩之母余香凝表示不介意接拍媽媽角色，稍後她也會首次在電視劇中飾演媽媽：「我成為媽咪後，最大嘅改變係對人嘅情感特別敏感，好容易感受到其他人嘅情緒。」講到母親節，她透露獲女兒送給她勞作作為禮物：「母親節當日我要開工，屋企所有女性之前已經一齊食飯慶祝咗。媽媽鍾意旅行影相，我會送部新電話畀佢，同埋請佢去旅行。至於我，最希望兩個小朋友健康快樂咁成長，喺呢個壓力大嘅社會入面，輕鬆咁探索同享受精彩嘅人生。」