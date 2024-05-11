古天樂新片出戰康城　有計劃開拍前傳

影帝古天樂、任賢齊、劉俊謙、林峯、伍允龍及導演鄭保瑞等，一眾電影《九龍城寨之圍城》演員今晚（11日）到戲院出席謝票活動。該電影香港票房已破3,500萬，期間有觀眾自稱看了超過13次。談到有人指這是導演鄭保瑞的巔峰之作，他笑言：「咁就係人生巔峰？咁樣好難再行落去，希望可以再好啲，多行幾步。」古天樂表示希望票房能夠像自己戲中的角色名字「龍捲風」一樣，票房節節上升。而在戲中飾演反派的伍允龍就言做奸角都冇所謂，最重要是角色可以幫助導演說故事。

談到考慮開拍電影續集，古天樂就表示有商量過開拍前傳，不過最終能否成功都要視乎票房而定，又言近年香港電影的票房都不太理想，希望藉住今次《九龍城寨之圍城》電影再次帶動提升香港票房。問到有沒有信心票房超過電影《毒舌大狀》？古天樂說：「超過咩戲都好，最緊要票房好，支持香港電影。」又透露如果開拍電影續集會原班陣容，不排除有其他新角色的出現，而前傳亦可能會加重感情線。古天樂又表示剛在內地宣傳完電影回來的，透露自己和電影中的「四子」 林峯、劉俊謙、張文傑和胡子彤，將會代表電影一起出席《第77屆康城電影節》。

談到有人指今次電影角色是林峯的重新之作，他謂開心角色給觀眾留下深刻印象，坦言今次角色是他其中一個代表作。提到有網民傳林峯今次飾演的角色原本屬意謝霆鋒，林峯回應：「冇所謂，每一位演員都好出色。」問到古天樂拍前傳會否邀請謝霆鋒演出？古天樂說：「睇吓個票房先，（幾多先開拍前傳？）我要睇整體票房。」

同場任賢齊和劉俊謙剛在台灣返港，任賢齊極為欣賞劉俊謙，大讚劉俊謙既年輕英俊又打得，女生都非常喜歡他，又言現今不論影壇還是樂壇，都需要新血加入做接班人。而劉俊謙亦指好感動，表示好多前輩都會在等候拍攝的期間和自己分享經驗。

講到拍前傳，任賢齊表示希望不要再剃頭，透露原本今次角色上妝和卸妝需時為五小時，但因拍攝時間相當緊迫，而且化妝師也很辛苦，所以才決定剃頭：「不過其實為咗角色做咩都得。（下次挑戰全裸？）我全裸邊有人睇，等啲年輕人做，下一套可以拍桑拿戲，咁後生仔就可以騷肌啦，見到佢哋咁嘅身形，我哋做前輩都要努力。」