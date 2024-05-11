女優來訪問　入屋即獻身

運氣話嚟就嚟，就好似日本嘅素人男優咁，佢哋幸運地被AV女優選中，之後女優直接踩上門做訪問，帶來充滿暖意嘅慰問之餘，更加主動獻身，你話係咪行大運先！

特殊癖好

喺SOD出品嘅《本庄鈴同素人男優飲勝》入面，新一代AV界魅力女神本庄鈴突然間出現一個特殊性癖好，就係鍾意鯨吞白汁，於是佢挑選咗幾個素人男優，然後主動造訪，並且提出鯨吞白汁嘅要求，見到咁索嘅本庄鈴開到口，梗係冇男人會拒絕啦！然而，本庄鈴身懷高超床技，當然會先露番幾手招呼對方，於是佢隨即施展精湛口舌技術，令素人男盡享快感！之後鈴妹再施展上乘騎功，到素人男就快精關失守時，佢就即刻張口迎接！

有求必應

同樣由SOD推出嘅《無論素人男有甚麼要求，她都會聽從》當中，小巧美少女齋藤帆夏為咗滿足被選中嘅素人男優，分別踩上對方嘅屋企，仲成為佢哋嘅一日女友添！而素人男有咩要求，帆夏都會一一答應，例如有人好想吃到夏妹親自下廚嘅愛心晚餐，又或想玩鴛鴦戲水都冇問題，就算要帆夏變身做兔女郎一樣冇難度！當然係男人見到帆夏咁細粒咁可愛，就好容易性慾高漲起嚟，咁就啱喇！因為帆夏最重要嘅任務就係滿足班單身素人男嘅性需要，無論上幾多次床都得呀！

上門取經

呢部《造訪用戶研究AV產業趨勢》講述作為SOD社內職員嘅倉田優希，為咗了解家陣有咩AV題材最潮最得民心，決定親身去到AV迷嘅屋企進行訪問。入到屋之後，優希就會好細心咁問對方嘅喜好，最鍾意睇女優表演咩技巧，之後優希就會同AV迷作親身示範，當中優希會變身成為女主人，將AV迷當成M男咁使喚，一言一語咁落指令操縱AV迷做出不同床上動作，睇嚟好快SOD又可以研發出有趣嘅新題材喇！

簡評

本仙一向都鍾意留喺屋企，所以不知幾咁渴望有朝一日，可以好似今日為大家介紹嘅「女優訪問系列」班男主角咁，能夠得到美女上門訪問兼獻身！喺3部作品當中，最鍾意本庄鈴主演嘅《本庄鈴同素人男優飲勝》，原因係鈴妹又靚女又有魅力，今次佢仲專登去搵素人男床戰，兼且重口味到鯨吞精華素，夠晒刺激之餘，見到佢一臉享受嘅模樣，真係睇到人慾火爆升呀！