林愷鈴親自下廚　難忘整紙手袋做母親節禮物

「星二代」林愷鈴（Ashley）與靚媽咪龔慈恩向來感情要好，她早已準備了母親節慶祝活動及禮物，她表示：「我會親自下廚煮飯畀媽咪食，經過2年時間嘅鑽研，我終於煮到一個合格嘅番茄炒蛋飯。」她自言跟母親皆是有儀式感的人，但相對禮物的價值，二人更注重高質的相處時間。談到最難忘的母親節，原來並不是由Ashley創造，反而是來自媽咪的回饋：「幼稚園每年都會安排整母親節禮物，我整咗個紙手袋送畀媽咪，本身件事唔係太難忘，到我高中時，發現媽咪原來有一直有保存呢個手袋，雖然個手袋已經好舊，紙都變黃，但佢仲當寶咁保存，真係令我好感動。」

修讀建築的Ashley畢業後跟隨媽咪的步伐成為全職藝人，她有感入行後母女關係更親近：「會對媽咪有多啲理解同埋更多嘢可以一齊分享，細個好多時唔明白，依家自己做呢行就會明白，例如工時好長以及要全身投入。我細個時媽咪一直喺屋企照顧我，我知道佢當年為照顧我犧牲有幾大，因為呢行嘅機會來得不易，佢為咗我同弟弟放棄咗好多演戲機會，呢份感激喺我入行後更加深刻。」最近Ashley進軍樂壇，問她會否寫歌送給媽咪？她坦言一直有這個想法，又指媽咪在她音樂路上對她影響巨大：「例如我鍾意嘅歌手、我嘅曲風或者喜愛嘅音樂類型都係因為媽咪。」

除了音樂品味相似，她直言母女的生活習慣也很相似：「無論好習慣定壞習慣都似，我哋都着重護膚同好為食，大家會喺唔適當嘅時候食嘢，例如半夜12點佢會煮個公仔麵仲要落芝士。不過我哋兩個嘅性格就好唔同，我係衝動同固執嘅人，佢就好柔和同埋會想清楚先做每件事，係好有計劃嘅人。」問到將來若成為人母，覺得自己會是個怎樣的媽媽？她希望自己成為一個身心靈健康的媽咪，她解釋說：「我發現身邊好多朋友做咗媽咪之後，會將自己所有心血、精力放喺小朋友身上，有時會忘記照顧自己身心靈健康，長期下去反而畀唔到好好照顧小朋友。」