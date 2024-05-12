【是日通勝】

農曆四月初五

甲辰年 己巳月 丙子日

吉時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：出行、動土、安床

忌：作灶、修廚、取魚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：44、13、02

幸運顏色：青色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：沒有比較就沒有傷害，要對自己保持信心。

金牛座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

雙子座：正面回應伴侶的需要，避免矛盾愈演愈烈。

巨蟹座：懶得用腦，不夠細心，做事易遭遇滑鐵盧。

獅子座：管好自己的情緒，事業發展可更上一層樓。

處女座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

天秤座：錢是賺來用，買東西獎勵自己才有動力啊！

天蠍座：八卦話題最好少參與，避免好運氣被拖低。

人馬座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

山羊座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

水瓶座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

雙魚座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）馬 易破財

鼠：投資在自己身上，對事業發展有幫助。

牛：腦筋轉數快，不管做甚麼都容易成功。

虎：獲貴人相助，理財上可獲得不少靈感。

兔：容易認識新朋友，有助拓闊個人眼界。

龍：士氣強，信心足，有迎難而上的魄力。

蛇：身體健康響起警號，宜盡早接受體檢。

馬：是日沖煞，容易破財，要控制購物欲。

羊：感情關係出現小風波，宜一人讓一步。

猴：財運旺，投資眼光準，不妨小試牛刀。

雞：做事踏實，按部就班，可望交出佳績。

狗：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

豬：桃花弱，人緣運平平，難拓闊社交圈。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

哪些名字筆劃代表運氣佳

姓名，好比人的衣裳，好的名字有提升運程的作用。究竟哪些筆劃數（以康熙筆劃為準）可以給你帶來好運？

‧姓名總筆劃數為21、23、32、45、57、68

代表這個人努力刻苦，不管從事哪個行業都容易做出不俗的成績，猶如登梯一樣，行事多有貴人輔助，其成功勢如破竹。

‧姓名總筆劃數為13、18、24、29、31、35、47、52

代表這個人富學藝才能，有智謀奇略，多有一技之長或長遠目光，會以此作為謀生的手段。主白手可以成家，財源廣進、到老愈豐、子孫繼承餘慶的福運。

‧姓名的總筆劃為15、17、25、29、39、41、47

代表這個人的外緣佳，機遇不斷，膽識才謀俱備、健全、有德、和順，可享天賦的幸福。做起事來也比別人順利，若與可靠的朋友合作，可望成就大事大業。

‧姓名總筆劃為25、29、33、35、39、48

代表這個人的財力、活動力俱備，女性可望財運旺盛、事業運昌盛；男性則會名利雙收、事業有成。謹記多幫助別人，多做善事，財富才能愈來愈多。