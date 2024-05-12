余香凝母親節盡訴心中情　感激「閨蜜」開綠燈成就影后之路

出爐金像影后余香凝堪稱「人生勝利組」，與老公陸政渡已湊成「好」字，近年事業發展更見如日方中。在原生家庭中，她與母親儼如閨蜜無所不談，更由於母親夠開通，間接造就其「登頂之路」。

余香凝與母親多年來從未試過發生拗撬或冷戰，凡事有商有量，這亦直接影響了她與囡囡Clare平日的相處模式。談到母親，余香凝即滔滔不絕：「媽咪好開通，當年初戀時我只係搞緊曖昧，媽咪已經聞到味，走嚟問我做乜拍拖唔同佢講，仲叮囑我同男友相處要收起『毒舌大狀』嘅性格，哈哈！」當日她獲求婚後，母親亦有向其男友說：「佢有時係惡咗啲，但講嘅嘢都有道理嘅。」

16歲時獲星探發掘，余香凝躍躍欲試想入行見識，可惜當時未獲母親支持，向來孝順的她即時選擇放棄，並跑了去快餐店打工：「嗰個年頭好興出寫真，所以媽咪好擔心我，後來佢見到我做快餐店咁辛苦，就主動問我係咪想試吓（入行），陪我上經理人公司了解咗之後就好放心喇。」母親點頭並在合約上大筆一揮，成為了余香凝人生的轉捩點，更間接促成其影后之路，難怪上月領獎時，她不忘在台上感激母親付出的種種。

這個母親節，余香凝卻擺了個烏龍，未能與母親一齊慶祝：「因為我拍緊劇，自己記錯咗開工日期，以為要返工，所以媽咪就約咗阿姨出埠去旅行。依家佢能夠過半退休生活，我都好開心。（你自己點樣慶祝？）都係簡簡單單，同屋企人去飲餐茶同切蛋糕，然後帶對仔女去放電。（諗住收乜禮物？）小朋友仲細，佢哋未識啦，但相信囡囡會有啲學校小手工啩？」

愧疚拋低家庭拚事業

談到最難忘的母親節，她感性表示：「嗰時我讀緊小學，同細妹趁媽咪返咗工，放學後返屋企執好晒間屋，仲落街買咗束花放喺廳，媽咪見到好感動。嗰個年代冇家傭，媽咪負責晒屋企所有嘢，仲要應付我同細妹成日打交爭嘢玩，佢真係好偉大。」近年最令她愧疚的，莫過於有時要拋低家庭，拍戲拍到天昏地暗，不過日子再忙，她仍堅持抽空與小朋友嬉鬧耍樂：「好似今日朝早5點半就要開工，返到屋企就要親子樂。精神上其實好攰，但始終係自己嘅選擇，小朋友係我要生嘅、拍戲係我嘅興趣，揀得就唔好怨。」

湯怡心郁生多個 度期「開工」

藝人湯怡（Kathy）日前到自家餅店宣傳，全程有「廿四孝老公」麥秋成陪伴，幸福滿瀉。她透露日前已收到最窩心的母親節禮物：「有日沖完涼出嚟，見到囡囡唱緊我嘅歌，嗰刻好感動，之後佢攬住我喺我耳邊繼續唱。（邊個教佢？）佢幼稚園嘅老師。」

因老公身在澳門工作，Kathy今日會兩母女過二人世界：「會同佢去玩同食飯。」問到囡囡快3歲，可考慮為她添個弟妹？Kathy直言想再生，但餅店和老公工作都忙，兩夫妻長期睡眠不足，她笑言：「如果要生，可能要同老公度期先得，呢啲都係順其自然啦！」對於麥秋成被她馴服變住家男，她笑說：「係咪因為佢之前啲新聞先有咁嘅印象，其實人大咗同做咗爸爸就會有改變，雖然佢身邊仲好有女人緣，但同佢講明我唔鍾意啲乜，佢會避忌，我認我係惡妻㗎！」