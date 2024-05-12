大連巡唱遇怪風　G.E.M.被頭紗遮面笑住唱

忙於世界巡迴演唱會的「宇宙G.E.M.」鄧紫棋(G.E.M.)，前晚轉戰大連站，為一連兩場演出揭開序幕，換上多個造型的她先後唱出多首經典歌，當投入感情演繹歌曲《You Raise Me Up》時，現場刮起一陣大風，令其頭紗亦隨風飛起遮蓋其粉臉，不過G.E.M.仍處變不驚繼續獻Sing，台下卻笑聲不斷，令G.E.M.也忍不住失笑起來。

於唱畢該曲時，G.E.M.笑說：「剛剛應該是我唱這首歌笑容最多的一次，其實這首歌在我19歲，第一次在紅館開演唱會的時候就已經唱過，在人生不同階段，我唱這首歌唱過無數次，每次唱這首歌感覺都不一樣，像剛剛我看着大家，大連的朋友很活躍，包括你們的天氣也是，我這個頭紗從未被吹成這樣過，獻給你們了，大連。」更指平日演繹該曲時大多會哭，但今次因為突發情況令大家看得太開心，寄望觀眾往後日子也像當日如此開心。

惟現場的風仍未有停下，G.E.M.不斷被頭紗吹到遮面，連她也忍不住表示：「怎麼辦，這條東西很不聽話，吹成這樣，那有人一個婚禮掀頭紗揭3次?不只3次是嗎?但我告訴你這是有寓意的...為甚麼要掀頭紗那麼多次，因為這就是真愛，每一天都說一次我願意...希望用我的音樂一直陪著你們。」