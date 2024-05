荷里活女星珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez)今年3月宣布6月開始舉行5年來首個巡唱《This Is Me … Now:The Tour》,門票開賣不久突然宣布8月22日至8月30日的9場騷取消,令一眾買了飛的樂迷感不滿,事後有傳是因為演唱會門票開賣後滯銷而被迫「縮場」。

雖然主辦單位與珍妮花商討後決定將巡唱改名為《This Is Me... Live: The Greatest Hits》希望以「集體回憶」來作巡唱賣點,但仍然冇助叫賣力,門票仍然滯銷。由於巡唱即將於下月26日於奧蘭多展開,近日就有傳主辦單位Live Nation最近就向珍妮花提議將6月至8月所有場次共30場演唱會取消舉行,但珍妮花拒絕取消並堅持巡唱如期舉行。據知主辦單位、珍妮花以及她的經理人公司有傾過幾個選擇最終決定巡唱不取消,皆因有部分場次門票賣得好好。