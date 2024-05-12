【營事檔案】微波爐木耳榨菜炒雞絲

榨菜炒雞肉是一道十分常見的家常菜，榨菜的鹹香配上雞絲的嫩滑，由於榨菜調味比較重，是十分配合配飯的小菜。今個食譜更加入了木耳，增加整體纖維量以及口感。

榨菜重鹽 調味需減少

榨菜是一種中國的醃製蔬菜，主要原料是芥菜。芥菜經過挑選、清洗、切割、鹽漬、發酵，最後包裝而成。在鹽漬和發酵過程中，芥菜會失去水分並吸收鹽分，形成獨特的鹹香味及爽脆的口感。在烹飪前可用清水清洗及浸泡榨菜，以去除部分鹽分，以及在煮食時可減少額外的調味料，以控制整體鈉質攝取。如素食人士，可將雞絲轉成豆腐或豆乾，一樣簡單又美味。

木耳高纖有助控制體重

木耳，含有豐富的膳食纖維，對於促進腸道健康和增強免疫系統有所幫助，每100克的黑木耳就含有7.4克膳食纖維。木耳當中的膳食纖維以水溶性纖維為主，它吸水力強，可增加餐後飽足感，有助控制進食量，是體重管理的選擇之一。除了清炒以外，更可將泡發並清洗乾淨的木耳切絲，與黃瓜絲、紅椒絲等蔬菜混合，加入醬油、醋、香油等調味料拌勻，製成清爽的涼拌木耳。

微波爐木耳榨菜炒雞絲

材料：

木耳 4朵

榨菜 2湯匙

即食雞胸 1件

做法：

1) 即食雞胸撕成絲備用

2) 木耳焯熟備用

3) 在可微波的容器中加入木耳、雞絲及榨菜

4) 微波爐叮2分鐘，拌勻，完成

謝施敏(Kirby) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按照香港人繁忙生活習慣，設計簡單美味的瘦身營養餐單。