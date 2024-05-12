自爆有睇《淚之女王》　華莎唱《夢中人》送驚喜

韓國女團MAMAMOO成員華莎昨晚（11日）假亞洲國際博覽館Hall 10舉行演唱會，是她首次以個人姿態在香港開騷。

演唱會在晚上8點左右開始，華莎在台下驚喜登場，她穿上黑色西裝褸、白色恤衫及灰色短裙，露出灰色Bra大騷驕人上圍，相當性感，她走上台之後除低西裝褸，隨即唱出人氣歌曲《TWIT》及《Love My Body》，炒熱現場氣氛。

她之後用韓文及中文作自我介紹，台下粉絲報以尖叫聲，華莎便說：「唔好整喊我呀，我仲未喊得住。」而作為已故巨星張國榮（哥哥）忠實粉絲的她表示出場時的服裝是以電影《英雄本色》為主題，背景音樂則是《阿飛正傳》，而她除了用廣東話說「有冇掛住我呀？」和「世一」之外，又說了最近的流行語「你係咪嬲我呀？」，惹來全場爆笑。

今次演唱會亦加插見面會的環節，她除了公開有趣的照片和短片之外，又回答粉絲的問題和跟粉絲玩遊戲，問她來港後吃了甚麼美食，她即指是菠蘿包，並指MAMAMOO四個成員都很喜歡食菠蘿包：「每次食菠蘿包都會想起她們。」她自爆兒時很喜歡看香港電影《重慶森林》，並為港迷送上《重》片的主題曲《夢中人》，又清唱哥哥曾經翻唱過的《月亮代表我的心》，問她最近看了甚麼電視劇？她便指平時很少看電視劇，但最近看了金秀賢和金智媛合演的人氣劇集《淚之女王》。

其後她唱出親自填詞的歌曲《LMM》，又演繹人氣歌曲《Maria》和MAMAMOO的多首Hit歌，在大合照時舞蹈員搬出蛋糕祝賀她舉行首次個人巡唱，令她十分感動，並約定會再來港見粉絲。她在Encore部分演唱《Chili》及《I Love My Body》，她返回後台後，因為台下還有粉絲大叫「Encore」，她便再次出場唱出《TWIT》，為演唱會劃上完美句號。