「B級片大王」美國老牌導演羅渣哥曼離世

有「B級片大王」之稱的美國知名獨立電影導演羅渣哥曼（Roger Corman）於周四（9日）在加州聖莫尼卡寓所離世，享年98歲。死訊由他的女兒Catherine Corman 向傳媒公布。

羅渣因健康問題近年甚少公開亮相，去年5月他獲邀請與後輩導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）一同於《康城電影節》上頒獎。羅渣執導生涯中拍過數百部低成本電影，無論是恐怖、動作、科幻、劇情、超級英雄電影等電影都拍過。他的電影公司培育了不少電影人材，無論是導演哥普拉（Francis Ford Coppola）、馬田史高西斯（Martin Scorsese）以及占士金馬倫（James Cameron）等入行初期都拍過他公司出品的電影。2009年，羅渣哥曼獲頒奧斯卡終身成就獎，他曾被問及希望影迷怎樣懷念他，他即回答：「我是一名電影人，僅此而已。」

羅渣的代表作包括1960年的《The Little Shop of Horrors》，多年後該片被重拍成《綠魔先生》並大受歡迎。此外，他亦於1967年拍過《迷幻旅程》（The Trip）並成功令男星彼得方達（Peter Fonda）走紅，而多位男星如積尼高遜（Jack Nicolson）以及羅拔迪尼路（Robert De Niro）入行初期都演過羅渣執導之作。羅渣近年仍活躍影壇，2019年他曾為動作片《Abduction》擔任執行監製，安志杰於片中有份參演。