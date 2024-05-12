郭珮文1個月速減6KG　爆驚天大秘密：現在空杯了…

「大騎樓港姐」郭珮文憑驕人身材爆紅，震撼性上圍曲線令人難忘，更為佢帶嚟好多工作機會，成為今屆最早有劇拍及綜藝嘅港姐。以身材為最大睇頭嘅佢，近日就拍片表示自己瘦身成功，一個月內由58KG減到53KG左右，前後已有5KG，成績理想！

佢就拍片同大家展示佢嘅弗爆Body同瘦身方法，心得、內心感受全公開：「最近大家好像發現我瘦了點，並且挺感興趣，那麼今天就和大家分享一下我怎麼做到的。我屬於易胖易瘦體質，前陣子胡吃海喝體重就長起來了，看到自己上鏡確實有點圓潤就打算稍微減一點，要不然也太不敬業了。雖然現在的我還是上鏡偏大隻，但是比原來要好一些了。」她自言在一個月內「無痛減重10斤（約6公斤）」，主要還是從飲食及運動兩方面入手，佢遵循「168間歇性斷食法」，通常每日只食午餐同晚餐，但就不會刻意節食：「我對吃的欲望實在太大了，所以逼着自己吃的非常健康，會容易暴食和影響心情，反正在自己舒適的範圍盡量調整。」

郭珮文又透露自己盡量少食糖、多飲水，趁煲劇時做運動，包括做深蹲強化臀腿、空中踩單車強化核心及舉啞鈴緊緻手臂等等，仲示範「真空收腹法」，片中見佢腰圍即時瘦兩圈，相當驚人！唔少網民都留言讚佢「瘦身不瘦胸」，不過佢就自爆減磅後上圍縮水：「小了的，現在空杯（離罩）了，可能其他地方也瘦了所以看起來不太明顯。」宅男一定好心痛！