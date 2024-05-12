司徒鈺芸母親節報喜生咗喇　B女催生不成急開刀

恭喜！武打女星司徒鈺芸（JuJu）近日誕下女兒，她今日（12日）趁母親節在社交網宣布喜訊。她透露BB女叫Calysta，暱稱小龍女，重7磅半重。之前JuJu一直希望能自然分娩，可惜最終事與願違，她解釋：「唔能夠順產，真係好失望！因為懷孕最後幾星期，我突然有妊娠高血壓、血小板偏低、妊娠糖尿等症狀，醫生擔心我有妊娠毒血症嘅風險，加上BB體重已經有7磅，所以就算BB未足月，醫生都幫我催生，但催生唔成功，結果要緊急開刀，都算係食全餐。」

JuJu表示由於剖腹生產，傷口仍有點隱隱作痛，現時休養中，但她選擇餵人奶，每天僅有兩、三小時的睡眠時間，她自嘲是做奶機器及餵奶工具：「BB每半個至一個鐘頭就要飲奶，真係好攰，不過一切都係值得，因為人奶對BB好，加上我又可以多啲同BB親近，希望我有足夠嘅奶水畀BB，唔使補奶粉。」她自言其實甚享受餵人奶的過程，跟BB親密接觸時，感覺很有愛。

而今年是JuJu成為人母後首個母親節，她坦言感受特別深：「第一次做媽媽，感覺好奇妙，仲未覺得好真實，去年呢個時候仲面對緊子宮內膜移位症同取卵手術，努力進行人工受孕。經歷完懷孕、分娩同開始照顧BB之後先體驗到當年媽咪嘅辛苦，更加明白到做媽媽嘅偉大。」至於慶祝方面，她稱由於BB剛出世，所以不會到人多的地方，會留在家中跟家人共度，並已買了靚衫跟BB影相。