《歐洲歌唱大賽》慶祝ABBA奪冠50周年　成員全缺席令粉絲失望

國際年度樂壇盛事《第68屆歐洲歌唱大賽》（Eurovision）決賽於昨晚（11日）在瑞典舉行，由於今年是瑞典殿堂級組合ABBA於這個比賽中勇奪冠軍50周年紀念，大會安排了紀念環節，不過ABBA 4位成員就通通缺席，大會只以AI（人工智能）技術讓後生版的ABBA成員於比賽中重聚，令粉絲大為不滿及失望！

於決賽舉行前曾流傳ABBA將會復出於舞台上表演當年的得獎歌曲《Waterloo》，之前幾位成員更於社交網暗示將出席，結果還是No Show。ABBA當年憑於《Eurovision》奪冠後走紅，並紅足接近10年直至1983年宣布拆夥，成為音樂史上最成功的歐美組合之一。

不過最終4位成員缺席，只有AI版ABBA於台上發言，並由3位前冠軍歌手包括「鬍鬚女」Conchita Wurst、Charlotte Perrelli以及Carola大唱《Waterloo》。有粉絲於社交網留言大表不滿：「如果ABBA唔能夠喺主場瑞典慶祝佢哋喺《Eurovision》比賽50周年，那佢哋永遠都唔會復出。感到好失望。」