伍允龍被打｜狂迷胸襲女歌手　霆鋒迷攞命跳河

近期最hit港產片一定非《九龍城寨之圍城》莫屬！其中伍允龍係戲中大奸角，角色癲喪而且身懷硬氣功幾近無敵，真係會睇到人好嬲。不過始終只係拍戲，有位粉絲謝票期間竟然趁伍允龍唔留意起佢飛腳兼推落地就唔係好啱囉！雖然伍允龍原諒咗位粉絲話佢只係太過投入，但有啲瘋狂粉絲行徑真係太過分即去片！

09年歌手鄭融喺將軍澳一個商場表演完離開時，一名男子突然衝出，雖然鄭融一早已經雙手護胸好警惕，點知位狂粉強行穿過佢手臂摸胸勁猖狂！嚇到鄭融即場尖叫場面一片混亂，狂粉最後被保安人員捉住交由執法人員拘捕，鄭融淚灑警署外話唔會姑息對方。

Angelababy 12年上海宣傳電影時邀請粉絲上台互動，點知有位男粉絲先係跪低示愛，再突然衝上前熊抱Baby，嚇到Baby呆晒淨係識傻笑！事後Baby話下顎被撞到有啲痛但原諒對方，至於劉亦菲就被熊抱到撞飛跌地誇張到爆！

要數狂粉行為，最經典一定係官恩娜（Ella）被強吻事件。06年Ella出席商場中秋晚會活動，當時有觀眾獲邀上台玩遊戲，其中一名男子企Ella隔籬趁機用手箍頸兼強吻近10秒！雖然主持人Bob同保安有上前制止，但位粉絲已經得逞Ella仲嚇到爆喊，話自己驚到震晒勁慘豬。

其實粉絲除咗唔應該影響藝人，亦唔應該盲目到到傷害自己。06年謝霆鋒喺內地出席完簽名會，有位女粉絲送佢去機場後傷心過度跳河尋死！幸好經及時搶救後無生命危險，女粉絲表示跳河係同謝霆鋒離開有關，霆鋒知道咗都勁震驚，公開勸喻歌迷唔好做出傷害自己嘅行為。