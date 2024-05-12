林子祥再度抱孫　余安安母親節晒「拖手」相報喜

今日（12日）母親節喜事重重，歌手林子祥再度抱孫外，有「最靚婆婆」之稱嘅余安安外孫仔亦順利出世啦！

林子祥兒子林德信（Alex）上年同圈外女友Candace結婚，當時Candace已經肚凸凸，疑似雙喜臨門，不過Alex就一直冇認做爸爸，到咗今日（12日）母親節，佢終於宣布升呢做老竇，於社交網大晒與佗住巨肚嘅太太合照，同埋晒咗太太同BB腳仔嘅相，佢留言祝母親節快樂，並表示：「我媽媽以前常常唱這首歌讓我讓入睡，現在我也會唱這首歌。」唔少圈中好友包括鄭俊弘同太太何雁詩、黃建東、馮允謙等，都有送上祝賀。

而余安安大女李文琪（Marcia）順利誕下小兒子，再度榮升做婆婆嘅余安安，於社交網宣布喜訊，有大晒B仔腳，以及孖孫仔「拖手」嘅相，留言：「Welcome to our family，今年收到最Precious嘅母親節禮物，就係多咗一個健健康康嘅孫仔，祝大家母親節快樂！」唔少網友都有送上祝福，而曾佢合作過嘅謝安琪表示：「Congratulations 師傅！真是最好的母親節禮物，非常非常戥你開心，Happy Mother's Day！」另外，余香凝、周家蔚、梁靖琪都有隔空祝賀。