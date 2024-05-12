林作一個條件就向裕美求婚　否則一定分手

藝人裕美、林作以及母親王莉妮和七仙羽等人今日（12日）出席母親節活動。王莉妮稱今年是第一次和林作以及裕美三人一起慶祝母親節，因此極具意義，透露今晚打算三人吃晚飯慶祝。

裕美最近亦推出新歌，名叫《最佳女友的自我修養》，指歌曲主要圍繞林作，林作大讚歌曲好聽，直言這首歌與裕美以前的歌沒得比：「比起佢以前細個啲垃圾歌好好多，呢首歌我會話係真正代表到裕美嘅作品。」放下豪言指只要歌曲打入任何一個音樂排行榜頭幾位，就會向裕美求婚，否則就分手收場，問到裕美會否答應林作求婚？裕美搖頭回答：「我考慮吓先，湊佢好辛苦。」王莉妮亦提到正在做顧問的林作開始有給自己家用，大感欣慰。

而七仙羽見到現在裕美和王莉妮關係良好，自言自己功不可沒，提到早前王莉妮出席麥明詩婚禮，大讚麥明詩老公盛勁為，七仙羽就表示更欣賞林作，大讚林作有才華、情商和智商都很高。

同場還有潔儀現身，現場獻唱2首歌兩首歌，她表示每逢母親節倍思親：「自己都好懷念母親，以前母親節都會買衫送媽咪，但她總係要换款，所以以後只會折現給她。母親節亦想起她的靚湯和甜品！」