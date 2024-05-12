佘詩曼被摑到耳嗚　羅子溢梁諾妍有大膽情慾戲

視后佘詩曼（阿佘）、林峯、羅子溢、陳瀅、梁靖琪、梁諾妍及黃浩然等，今日（12日）齊集將軍澳電視城，為新劇《家族榮耀之繼承者》宣傳，分享拍攝感受，劇集將於5月13日晚上於無綫電視翡翠台首播，阿佘表示與林峯相隔9年後再度合作默契依然。台上亦播出劇集片段，當中羅子溢與梁諾妍有大膽情慾戲，林峯指對方艷福無邊，笑言：「我拍十套都唔及佢一套咁多。」又指劇中自己要演「渣男」及「暖男」，被阿佘笑問是否「先渣後暖」。

談到自《使徒行者》後相隔9年再度合作，阿佘受訪時指有留意網民表示勾起很多回憶，不過今次故事及角色完全不同，至於跟阿佘演一對的林峯，劇中以律師身份教對方如何跟其他家族成員鬥爭，問到會否有親熱戲？他笑言叫大家期待一下：「其實故事仲可以有延續性發展，希望第3輯啦。（同黃浩然爭阿佘？）佢攞錢撻人嘅。」阿佘即笑言：「佢自己又有啲問題，唔係揀唔揀佢，佢嘅遭遇影響佢嘅決定。」問到之前《新聞女王》成績理想，會否令她對《家》劇有收視壓力？她表示不會：「冇嘅，係完全另一個劇種，今次每個人嘅戲份都好平均。」她表示今次角色是演弱者，是自己少有接觸的角色：「今次同《新聞女王》Man姐好唔同，唔係咁硬淨溫柔好多，係本色演出，哈哈！」談到被余安安掌摑一幕，她笑言不擔心面腫：「反而係打完之後有短暫耳鳴，突然間『WeWe』聲有少少驚，未試過，有時係好難就，隻手食入少少就冚到耳仔，不過冇事嘅。」她坦言若不是真打自己亦未必能演出那反應，故情願捱一巴一Take過。身旁林峯即笑言自己也捱了阿佘巴掌：「等佢心理平衡啲。（痛唔痛？）Ok嘅，佢錫住我，好舒服。」

與羅子溢在劇中有激烈的情慾戲的梁諾妍，大露背演出非常大膽，她指拍攝前老公洪永城有一直傳訊息給羅子溢煩着對方。受訪時羅子溢透露二人有不少「激情」場口，又指拍攝時已感到梁諾妍有身孕：「我有兩個小朋友，聞到陣除，你話我幾大壓力，驚啲動作整緊親佢。」問到洪永城有否監場？他笑言沒有，對方更鼓勵他去盡：「佢話好鍾意睇呢啲。」問到《婚後事》後又再有激烈親熱戲，老婆楊茜堯會否不滿？他笑言：「唔知點解有咁多愛情動作戲拍，不過雖然今次角色風流，但尺度唔及《婚後事》。」他透露除咗跟梁諾妍有親熱戲外，劇中跟王敏奕亦是一對：「有少少親熱，所以我哋拍嗰陣都有默契，同埋我仲同其他女演員都有親熱戲，咁就可以顯出我角色有幾風流。」談到再跟羅嘉良合作，他表示很高興，指二人在劇集《無間道》時合作過，形容是亦師亦友：「拍嗰陣不停問佢意見，佢見到我做得唔係咁好亦會出聲。」提到他在劇中被對方掌摑，他指因劇情是講述二人酒後反面，希望能有「真火」，笑指被摑到「頭都甩」，幸最後一Take完成。

梁諾妍表示拍攝時剛好懷第二胎，但為免令大家有壓力，故沒有說出來，又讚羅子溢厲害，看得出她懷孕外更連性別也估到，她笑言老公也有叫她拍情慾戲時「去盡啲」，每當完成拍攝也會給他看影片作賽後檢討。提到她日前透露因乳腺炎發高燒要入院，問到現時狀況？她表示病情仍反覆，或許是休息不足所致：「希望爸爸會幫手啦！」

提到今天母親節，她表示會跟家人一起吃飯，亦預備了花束送給媽媽及嫂嫂，指會叫老公10倍找數。至於羅子溢則指昨晚家人已吃飯慶祝，但因自己要開工故未有出席。

同場的梁靖琪與陳瀅在劇中首度合作扮演姊妹，二人同屬「鬼妹仔」故戲裏戲外都相當好傾，陳瀅笑指首次跟對方碰面時，因對方打扮低調故一時認不出：「每次我一講起英文冷笑話，得佢一個聽得明，識笑同有反應。」她亦感謝對方於拍劇時的悉心照顧。

提到她拍攝期間不時在社交網分享整蠱同劇演員的短片，就連幾位前輩包括羅嘉良和阿佘亦被整，她指這整蠱行為似乎已成習慣：「Toby（梁靖琪）係我第一個對象，好好笑。」又笑指阿佘已明言會報仇，但暫時未有行動。她表示拍劇初期自己還是「脹脹哋」，每當演員們開工一起吃飯，阿佘就會以凌厲眼神加認真口脗跟她說：「妳仲食？」她笑言惟有只喝兩口湯：「明白佢係為我好，結果成功減到少少磅」。

梁靖琪於台上透露劇中飾演敗家有錢女，性格愛玩又瘋癲，但劇中沒太多感情線要跟阿佘爭男仔，又指跟好友阿佘做對手戲相當緊張：「以前合作過《花花世界花家姐》，但今次就好緊張好驚甩，特別同自己好朋友合作，反而係佢她話OK，叫我唔好太緊張。」