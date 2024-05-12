CHILL CLUB︱Anson Lo先拔頭籌　Gin Lee谷胸搶Fo

《CHILL CLUB推介榜 年度推介23/24》今日（12日）假亞博舉行，近百歌手、組合及樂隊包括MIRROR、ERROR、COLLAR、陳蕾、馮允謙、李幸倪（Gin Lee）、泳兒、Tyson Yoshi、林奕匡、Dear Jane、Rubber Band、Lolly Talk等出席盛會，過萬歌迷逼爆場館見證偶像攞獎一刻，頒獎禮正式頒獎前由眾人氣歌手獻唱參選歌曲，當姜濤、Anson Lo現身時，全場尖叫，今晚共設立20個獎項，包括新增的4項「CHILL CLUB評審團表揚獎」。

第一個獎項是「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」，Anson Lo先拔頭籌憑《浪漫殺死巨蟹座》，第二個獎則是「CHILL CLUB評審團表揚獎流行歌曲」，分別由張敬軒的《隱形遊樂場》，但軒仔因工作在身而缺席，由幕後代領；湯令山《緊急聯絡人》及陳蕾《窮人的薔薇》。

「CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎」為Dear Jane《浮床》，而「CHILL CLUB評審團表揚獎 搖滾歌曲」，3首得獎歌曲，分別為Dear Jane的《宇宙大王》、Tyson Yoshi《你不會一輩子愛上我》及Dear Jane《時間管理大師》。

獎完8個獎後，表演環節開始，在鋼琴伴奏下，穿上胸前開窿紅色閃片裙的 Gin Lee谷胸上陣，陳柏宇、林奕匡、馮允謙、陳泳希上台獨唱，最後大合唱《要不要在一起》。

獎完8個獎後，表演環節開始，在鋼琴伴奏下，穿上胸前開窿紅色閃片裙的Gin Lee谷胸上陣，陳柏宇、林奕匡、馮允謙、陳泳希上台獨唱，最後大合唱《要不要在一起》。不少網民在留言玩「網上尋人」問過去三屆狂掃獎項，今年又打入「年度唱作歌手」5強的林家謙「去咗邊？」。

Gin Lee表演完後，憑《單戀這件小事》成為「CHILL CLUB評審團表揚獎 節奏藍調歌曲」的首位得獎歌手，第二首得獎歌為馮允謙的《All That I Want》，他偕王君馨上台攞獎。

「CHILL CLUB年度跳唱歌曲獎」 得主為Anson Lo的《MONEY》， 「CHILL CLUB評審團表揚獎 跳唱歌曲」得主別分為COLLAR的《idc》: Gin Lee的《Dum Dum》，她說：「多謝評審咁有Taste，我希望得到大家投票嘅獎項，但得呢個獎都係一個認定。」：第3首為MIRROR的《RUMOURS》， 12子上台攞獎。

又到表演環節，女子樂隊FIESTER主音Alison獻唱Twins的《愛情當入樽》，但近乎走音，表現失準。