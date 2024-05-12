伊織美亞 肉感巨乳貓女

喺好多男士心目中，兔女郎同狐狸精固然迷人，但原來擁有一雙貓目嘅女生，吸引力都唔弱，所以日本寫真界頻頻出現呢類貓女郎，當中又以伊織美亞嘅身材最啱鍾意睇肉嘅朋友！

豐滿好波

頭先提到日本寫真界嘅貓女郎，以和地司同青山光最出名，佢哋都被歸類為動物系女優，除咗眼神迷人，仲擁有一副令男人熱血沸騰嘅極品身材！至於今日為大家介紹嘅伊織美亞，可以話繼承咗兩位師姐嘅優良特質。

喺上年加入寫真女優行列嘅美亞，現年20歲，個樣有啲Baby Fat，肌膚白滑鮮嫩，一雙亮晶晶嘅明眸好似貓眼一樣，惹人憐愛，但點都唔夠佢嘅身材咁吸睛，42吋上圍加埋37吋豪華臀，相當有壓迫感，而且成副胴體好有肉地，「無肉不歡」嘅男士見到實流晒口水！

爭上封面

據講美亞細細個已恨做明星，長大之後，開始鋪路加入演藝圈！之不過要做演員唔係咁容易，於是美亞決定以寫真女優呢個身份作為踏腳石，先利用自己嘅誘人身材嚟吸引眼球，當去到藝能事務所面試，果然畀佢成功獲得藝人合約。

雖然阿妹話咁易就喺寫真事業展開第一步，但對佢嚟講，拍寫真絕非Easy Job，一來初初面對鏡頭會有啲緊張，二來要喺過程中做出唔同表情，甚至講對白，難度比想像中大得多，好彩身邊嘅工作人員照顧有加，慢慢就適應過嚟，佢仲話好想喺短時間內成為雜誌封面女郎，以佢嘅潛力應該有機！