張靜初出道逾20年零緋聞　自嘲「無性無愛」千呎豪宅曝光

內地女星張靜初2005年憑電影《孔雀》爆紅，更因清秀長相激似影后章子怡，獲網友封為「小章子怡」外，出道逾20年嘅佢，更先後3度提名香港金像獎「最佳女主角」及2度提名「最佳女配角」，無論顏值定演技實力都備受外界肯定。

雖然張靜初出道多年事業更係風生水起，但感情方面一直都係空窗期外，多年嚟近乎「零」嘅緋聞，更被視為影壇少數嘅單身貴族。而不時透過社交網同粉絲分享生活點滴嘅佢，日前更晒出充滿歐陸風格嘅獨立屋，並自嘲自己嘅生活係：「無性無愛住豪宅」，並且「守着一屋子破爛」，表示想做一個「無用」的人，震驚唔少粉絲。

只見張靜初逾千呎嘅豪宅裏外採歐陸風格，周邊種滿大量陸色整物同擺放盆栽，連小屋型車房外都布滿蔓藤植物同粉紅色鮮花，戶外環境整體望落認真典雅；至於室內亦用咗採光度十足嘅落地玻璃之餘，傢俬更同樣都係典雅嘅歐陸風格，甚至仲自購壁爐、黑膠點唱機等擺設，而除咗有歐陸風嘅擺設，其中一間房更畀佢改成放鬆用嘅日式茶室，認真別具風格得嚟又充滿悠閒格調。而張靜初所指嘅「破爛」，其實係一啲藝術品、書籍、收藏品及盆栽，別具一格嘅「物質生活」充滿溫馨兼舒適感，簡直係唔少人心目中嘅理想生活狀態。