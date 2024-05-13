【是日通勝】

農曆四月初六

甲辰年 己巳月 丁丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上9時至11時

宜：交易、動土、出行

忌：理髮、詞訟、移徙

幸運方向：坐南向北

幸運數字：33、02、40

幸運顏色：黑色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：心態正面，別人願意親近，運勢也好起來。

金牛座：公務繁忙，只要有耐性，困難可一一克服。

雙子座：得到好友的正面建議，令事業更上一層樓。

巨蟹座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

獅子座：財運稍遜，投資要保持理性，貪心易中伏。

處女座：節約不必要開支，財政上可立於不敗之地。

天秤座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

天蠍座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

人馬座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

山羊座：精神奕奕，行動力強，面對困難毫無懼色。

水瓶座：各方面運勢皆下跌，保持低調可避免惹禍。

雙魚座：運勢一般，做事多阻滯，惟走捷徑沒着數！

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）鼠 財運佳

（跌）羊 易急躁

鼠：財運好轉，審慎地投資，將有利可圖。

牛：得力助手現身，事業發展易取得突破！

虎：做事忌急躁，穩中求進，成功機會高。

兔：得財有難度，宜勒緊褲帶，節約開支。

龍：運勢如日中天，無論做甚麼都很順利。

蛇：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

馬：事業上出現新挑戰，放膽一試冇蝕底。

羊：是日沖煞，心浮氣躁，做事不夠耐性。

猴：運勢平穩，善用人脈關係，有利事業。

雞：名利雙收的機會就在眼前，好好把握！

狗：待人謙遜易碰到貴人，助你遠離困境。

豬：感受到家人支持，做事顯得分外起勁。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

我們的人品就是自己最好的運氣

我們的心態，就是自己最好的風水。好多人當知你做玄學風水行業，腦海中往往彈出第一個想法是睇相佬、風水佬，對你的工作有另類看法，好些人會說這是非精密科學，不客氣的人會說是迷信、神棍，一支竹打盡一船人。

所謂「樹大有枯枝」，醫生、律師、會計師也非全部上等人。中華五千年文化流傳到今天，先賢累積下來的民間智慧，及術數中的七政四餘之錄，絕對經得起考驗，否則就不會有「億則屢中」的名言，而傳統風水也應用在建築上。

有些人睇準這工作好容易透過自己嘴巴及互相借用名氣而出位，舉例跟隨某風水大師學了幾堂風水課程，買了證書及合照，便回到自己地方自吹自擂。問題是批八字看風水，真的上了幾課，就能懂得老祖宗的智慧嗎？好似有些大師不準不重要，收了錢，繼續自我宣傳刷存在感，因此往往造成某些人對這文化的誤解。

不知不覺，廿四節氣之一的立夏已過，換言之，一年又過了四分之一。簡單推算，立夏後出生的人士，大部分缺水，加上這幾年流年木火多，如自身在大運中都有少少不順，如不在大運中更要加倍為自己作部署，如游泳或多用藍、白顏色，亦可利用下午3時至7時談大事或晚上9時至1時來思考。另外，到了5月至8月立秋前宜低調一些。保持好的品格，就是最好的運氣。