娛圈單打︱㗎妹殘得特別快 國民女神也走樣

講起日本國民級女神，大家會諗起邊個？嗱，最近有兩位女神推出新片，不約而同忙於做宣傳。咦咦咦，兩位阿姨你邊位呀？點解女神靚樣蕩然無存嘅？

首先係前年誕下第一胎的女神石原聰美，佢現身東京戲院，為產後回歸大銀幕之作宣傳。片中首演人母，令女神零舍有共鳴。之不過，石原個靚樣硬係有點怪怪的，明明同做女嗰時一樣笑容可掬，說話溫柔，但硬係差咁啲！嗯，冇錯，係髮型，係髮型出事呀！

石原將招牌長髮剪掉，換上一頭清爽短髮，結果好似老咗10歲，變成師奶咁款！唔知係為咗角色需要吖，還是她跟隨傳統日本女星不成文規定，踏入三字頭兼已婚，就要忽然剪短頭髮，好似松隆子一樣剪短過，即刻冇晒氣質大走樣！

好啦，髮型出事嘅，仲有另一個女神，佢就係結衣BB新垣結衣！佢又係現身戲院，為即將上映的新作宣傳，唔知係咪搞搞新意思，結依BB竟然以露眼眉、超短齊蔭髮型示眾，顯得BB塊面闊咗一倍，真係大整蠱！香港傳媒形容佢剪咗新髮型後激似炎明熹，但Gigi明顯順眼得多，畢竟一個35歲，另一個19歲卜卜脆呀，年齡係殘酷嘅，青春小鳥一去不復返，連女神級都無情講。

唔知道係咪氣候、飲食不同，㗎妹年輕時真係非常可愛，非常省鏡，但踏入30歲後就極速劣化，好快就殘；反觀香港一班四字頭嘅美女明星，好似Ali、阿Sa、阿嬌等，個個都冇歲月痕迹，真係唔到你唔服！有人就話，日本生冷食物太多，又冇老火湯飲，所以女人唔襟老！