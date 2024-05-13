【茶皇殿請您飲茶】一連五日免茶芥 暢飲靚茶歎點心

【營業資訊】飲茶有着數！由5月13至17日，於指定時段惠顧茶皇殿各分店，即可享全單免茶芥優惠！茶皇殿已準備好一系列人氣點心等你來品嘗，包括皮薄餡靚蝦餃皇、大大粒蟹籽燒賣皇、香甜軟糯蜜汁叉燒包等等。免茶芥優惠隨時值回一盅兩件價錢。把握機會，適逢佛誕假期，齊齊來飲茶歎點心啦！

免茶芥優惠以入座時間計算，並於指定時間前結帳即可享有優惠，時段如下：

茶皇殿天水圍店：上午7時至9時 (需於上午9時半前結帳)

茶皇殿何文田店、旺角店、葵涌店及油塘店：上午7時至9時半 (需於上午10時前結帳)

茶皇殿安達店：上午11時半至下午2時 (需於下午2時半前結帳)

茶皇殿分店地址電話:

旺角奶路臣街 33 號依利大廈 2 樓 (泉章居舊址)

何文田佛光街 80 號何文田廣場 2 樓 203-205 號舖

觀塘秀茂坪安達商場 UG02 舖

油塘大本型 3 樓 301 號舖(東九龍最大親子酒樓)

葵涌上角街葵涌商場 207 號舖

天水圍天湖路 2 號天耀邨天耀廣場 1 樓 L111 號舖