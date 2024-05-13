再有男星遇襲！史提夫布斯美紐約街頭被襲擊

曾參演漫威（Marvel）超級英雄電影《奇異博士》（Doctor Strange）的美國男星Michael Stuhlbarg，上月於紐約中央公園被一名露宿者用石頭襲擊受傷。事隔1個多月，曾與Michael於劇集《酒私風雲》（Boardwalk Empire）合作過的另一名美國男星史提夫布斯美（Steve Buscemi）上周亦於紐約遇襲。

現年66歲的史提夫於上周三（8日）日間在曼哈頓東部住所附近步行時遇「無差別襲撃」，被一名男子上前向他揮拳之後逃去，事後史提夫透過發言人報平安，發言人表示：「史提夫布斯美於曼哈頓市中心被襲擊，城市上另一個被無差別襲擊嘅受害者。佢情況OK，並感激所有人嘅祝福，但對於喺紐約街頭行街時發生嘅呢種事，每個人都感到非常悲傷。」據知史提夫的傷勢不嚴重只是面部及左眼有瘀傷，事發後有送往醫院接受治療。

史提夫從影以來參演過多部電影，包括《落水狗》（Reservoir Dogs）、《危險人物》（Pulp Fiction）、《絕世天劫》（Armageddon）以及《雪花高離奇命案》（Fargo）等，曾勇奪《艾美獎》及《金球獎》電視獎。由於他經常任配角，故有「荷里活綠葉王」之稱。