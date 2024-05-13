CHILL CLUB︱Marf同吳家忻傾偈唔尷尬：同佢冇衝突

女團COLLAR昨晚（12日）僅獲「CHILL CLUB評審團表揚獎 跳唱歌曲」，成員受訪時表示已感滿意：「好開心，因為個獎係評審選出嚟。」而年度組合獎由金銀銅變成一個，令獲獎機會大減？她們說：「大家都有機會，唔係只有MIRROR，可能下年又變賽制，變咗加入其他國家及地區。（咁咪更少機會攞獎？）獎冇所謂，我反而想同多啲唔同音樂人crossover。（今晚同英國歌手Griff獻唱英文歌難唔難？）唔難，我哋好鍾意唱英文歌，我哋都有首英文歌，上次演唱會冇機會唱，今晚係第一次唱。（覺得自己唱成點？）要聽番先知，總之感覺良好。我好想邀請Griff幫我哋寫歌，佢原來好年輕得23歲。」

講到芯駖打扮性感，她坦言自己也覺得性感：「我仲點咗兩粒墨喺臉，令性感嘅感覺強啲，今晚好多人問我塊臉係咪污糟咗，呢個係一日限定。（你最有本錢性感？）大家都性感，我有啲覺得自己冇着衫咁，因為keep住有啲凍，我唔敢望自己，覺得有啲尷尬，我哋輪流性感，下次到Gao。」

另外，Marf失落新人女歌手獎，問她會否失望？她稱：「唔會，因為我都好鍾意（得獎歌手）Nancy（歸綽嶢）覺得佢好靚又有氣質，最重要係觀眾同粉絲鍾意我，叫吓我個名已經好足夠。而且今年我上咗5次台，多過前兩年好多，加上又同馮允謙攞咗個獎。」至於她在表演中獻唱重金屬搖滾樂時表現吃力，她反問：「有啲咁嘅事？我已經盡量，都好希望學點樣唱screaming。」提到昨晚她與男友林家熙的前度吳家忻同場，她稱不會感尷尬：「我哋有打招呼，因為我哋之前有一齊做過嘢。（會唔會家忻被Tyson Yoshi取消社交平台嘅關注？）我唔清楚，我冇留意，我同佢冇衝突，我有follow佢社交平台。」