海上移動豪宅Somnio　6億美元巨無霸

豪宅該如何界定？除了看它的空間面積、建造用料、裝潢設施外，還有一個極為關鍵的條件，就是它坐落於甚麼地段（Location），或周邊有否靚景作陪襯。今次為大家介紹的「樓盤」則顛覆了傳統，皆因它沒有一個固定地址，每一刻看到的景觀也不同，這個它，就是造價約6億美元（接近47億港元）的住宅型遊艇「Somnio」！

夢想的家

住宅型遊艇可理解為可移動的海上豪宅，由超級遊艇演變過來，內有多間豪華公寓分拆出售，換言之，買家毋須買下整艘遊艇，只要購入其中一個公寓，已能享受四海為家的暢快感。2002年於挪威奧斯陸啟航的「The World」，可說是世上第一艘住宅型遊艇，往後不時有相關的概念遊艇曝光，而以夢想命名的「Somnio」是其中一艘備受矚目之作，由英國公司Winch Design與瑞典公司Tillberg Design設計，挪威船廠VARD負責興建，造價約6億美元，預計在今年下水，首航由地中海出發，在美國紐約停留一星期後，將向南太平洋進發，最終目的地是南極洲。

空間寬敞

究竟「Somnio」有幾豪？先由它的體積說起，表面呈深藍色的船身，長222米，相當於兩個足球場之長度，比現時的海上巨無霸「Azzam」還要長，總噸位達到33,500GRT！雖然船體巨大，但上層建築只設有39套豪華公寓，並分布在6層甲板上，確保每套公寓都擁有寬敞的空間，當中最小的公寓有182平方米（露台佔34平方米），而最大的公寓幾乎覆蓋整個頂層甲板，面積達963平方米（露台佔361平方米）！另外，室內空間可因應買家的喜好來規劃，由自家聘用的設計團隊負責，亦可交由Winch Design、Tillberg Design或Luttenberger Design包辦，悉隨尊便！

服務貼心

設施方面，除了面向海景的客廳、用餐區、廚房、 睡房之外，每套公寓還可加入健身房、圖書館、衣帽間等。與此同時，為了令住客有「回家」的感覺，船上可找到各式餐廳、酒吧、酒窖、醫療室、附設泳池的海灘俱樂部，還有一個直升機停機坪，方便住戶隨時出門。另有約170名船員隨時待命，為住戶提供最貼心的服務。

性能方面，「Somnio」實踐永續發展理念，採用最新的清潔引擎技術和可再生能源，室內布置也盡可能選用對環境影響較小的材料和產品。