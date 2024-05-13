《危險人物》30周年紀念　尊特拉華達自爆昆頓原來想佢演另一套戲？

荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）將執導最後一部電影，而30年前，昆頓就憑住第2部導演作品黑色喜劇《危險人物》（Pulp Fiction）走紅，30年過後早前片中4位演員「Vincent」尊特拉華達（John Travolta）、「Jules」森姆積遜（Samuel L. Jackson）、「Mia」奧瑪花曼（Uma Thurman）以及「Ｍr. Wolf」夏菲基圖（Harvey Keitel）難得聚頭，一同出席美國懷舊台TCM舉辦的「TCM經典電影節」特別放映會，慶祝《危》上映30周年。

在影片放映之前，憑該片而令事業咸魚翻生的肥尊向影迷分享與昆頓合作的點滴。他表示當年與昆頓首次見面時，2人在品嚐泰國菜，期間昆頓就向他分享《危》和另一部電影《殺出個黎明》（From Dusk Till Dawn）的故事，而昆頓更問他對吸血殭屍主題的動作片《殺》片的意見，並表明想他演出，怎料卻被肥尊一口拒絕：「我當時講：『昆頓，我唔係特別好吸血殭屍嘅人，我唔係嗜血嘅男人。呢套唔啱我。』」而他表示一個星期之後，昆頓就邀請他演《危》，從此令肥尊迎來事業另一次高峰！

除了以上幾位「危險人物」之外，同片還有當時已是「大明星」的布斯韋利士（Bruce Willis），他在片中飾演被聘請打假拳的拳手Butch。由於布斯不幸患上失智症，因此沒有出席今次30周年聚會，不過他的妻子Emma Heming Willis與女兒Tallulah Willis都有出席。肥尊受訪時亦有提及布斯，他說：「布斯同我（未拍《危》）有個經歷。我哋一齊合作過《飛越童真》（Look Who's Talking），而我哋套戲當時好成功。」他表示自此之後2人成為好朋友，雙方都會帶另一半一同出埠度假。最後他說：「我哋感覺好幸運就係可以一齊喺一部非常特別嘅電影中合作。」雖然2人未拍《危》己是好朋友，不過因劇情安排，2人只在片中兩個場口中一同出現，其中肥尊的角色更在廁所「開大」之後被布斯的角色用機關槍亂槍掃射身亡。

【《危險人物》影響香港娛樂文化】

《危險人物》雖然當年於香港上映時票房雖然並不算勁收，但片中的罐頭音樂、歌曲及角色造型卻對後來的港產片、HK-Pop等等影響深遠，其中「四大天王」的黎明及郭富城主唱的歌曲《危情追蹤》和《失憶諒解備忘錄》的曲風都明顯受到《危》開場音樂《Misirlou》所影響。

至於電影方面，1996年的港產片《電影故事》其拍攝手法亦明顯深受了《危險人物》所影響，此外，就連周星馳的《百變星君》亦於片中惡搞《危》中男女主角「跳老舞」的一場經典場面。模仿尊特拉華達打扮的星爺「神還原」原版的騎呢舞姿，十分抵死！而徐錦江在80年代的港產片《聖誕奇遇結良緣》造型亦與《危》肥尊的造型甚為相似，看來「港產片迷」的昆頓也有參考過。

【30年過後仍是影迷最愛】

最近有美國電影網站《Joblo》就做了網上投票選舉，由影迷選出「1994年心目中最喜愛的電影」，結果，《危險人物》以高票率擊敗《月黑高飛》（The Shawshank Redemption）登上No.1。

【十部最喜愛1994年電影】

1.《危險人物》

2.《月黑高飛》

3.《真實謊言》

4.《烏鴉》

5.《這個殺手不太冷》

6.《阿甘正傳》

7.《絕世孖寶》

8.《生死時速》

9.《吸血迷情》

10.《妖之戀》