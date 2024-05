藝人吳家忻(kayan9896)去年同拍拖兩年嘅藝人林家熙(Locker)分手,早前被踢爆同「Ball后」薛芷倫的大仔馬桂烽拍拖,同時更被舊愛林家熙、游學修及Tyson Yoshi等一眾好友群起取消社交平台關注。拍拖超過半年嘅二人,雖然鬧出是非,但兩個愈戀愈冧,近日kayan9896就同馬桂烽及對方家人一齊慶祝母親節,薛芷倫喺社交平台晒相寫道:「Family always comes first. I’m so grateful. Happy Mother’s Day !家庭永遠是第一位的,我很感恩,母親節快樂」擺明開晒綠燈Like kayan9896,以「未來奶奶」視角力證對方地位。

相中kayan9896依偎住男友胸膛,以「大嫂」身分企正中間,又同男友着灰色情侶裝,低調又甜蜜,佢同男友拍拖半年多,已經出席重要節日嘅飯局,難怪網民表示kayan9896成為「百億新抱」在望。