每逢有慶祝活動，大家總首先想到鋸扒，香港有來自世界各地的精選肉食，除了高質牛扒，豬、羊、雞都有多款主題菜式選擇，各位食肉獸，想食就要行動喇！

新添菜單

肉類菜式一向大受歡迎，中環現代歐洲餐廳近日更新全天供應餐單，除了素食和海鮮，更加添不少肉類菜式，肉類來自獨立農場、本地供應商和實踐可持續發展生產者，新推菜式會有經典的和牛漢堡、脆炸雞扒和澳洲朱古力和牛後腰脊扒等，讓食客有更多選擇。同時間，餐廳成立外賣概念和咖啡店，為客人供應可麗露、煙肉三文治、有機煙熏三文魚三文治和牛油果吞拿魚三文治等，配一杯茗茶或咖啡，美味又方便。

周三限定

每逢星期三，西營盤的音樂主題餐廳會推出限定威靈頓牛柳套餐，輕輕切開酥料，香氣濃郁而口感十足，套餐還包括1瓶精選紅酒和瀑布芝士薯蓉、香煎蘆筍，足夠二人享用。

迷人靚景

到扒房慶祝，最想就是靚人靚景。東涌一間五星級酒店扒房景色迷人，近日更推出新菜單，客人可享用愛爾蘭30天乾式熟成連骨牛扒、澳洲殼飼安格斯、日本京都A5和牛西冷外，較特別是獲永續認證兼世界上碳足跡最低農場的新西蘭羊架，選擇多多。另外有新出的阿根廷紅蝦和經典的龍蝦扁意粉等菜式。全新早午餐的主菜會有USDA Prime肉眼扒和澳洲和牛封門柳等，於官繖訂位會有7折優惠。同時間，酒店中菜廳推出招牌鮑魚裹蒸糭、原粒瑤柱豚肉糭及二十年陳皮紅豆鹼水糭，以及新出的養生素糉，於6月2日前預訂會有8折優惠。

和牛盛宴

油香十足而軟腍的和牛，一向是人氣之選。尖沙咀一間酒店旗下的餐廳於現時至6月30日推出和牛主題美食，咖啡廳會有和牛盛宴自助餐，包括有炙烤和牛壽司、和牛漢堡、壽喜燒及燒和牛西冷等，中菜廳的和牛饗宴，推介脆盞醬爆澳洲M6和牛，口感豐富。意大邾餐廳選用澳洲及日本和牛入饌，有和牛薄片、和牛醬牛肝菌意大利全麥意粉和風乾和牛黑松露醬薄餅等，酒吧則可享用和牛三文治配啤酒，各有特色。

雞有雞味

每逢節日或重要聚會，香港人的餐桌上總有隻雞做主角。灣仔一間中菜廳於現時至5月31日推出多款「雞」餚美饌單點菜譜，客家葱油平原太子雞選用本地農場無添加飼養雞隻，放在秘製滷水中浸煮，吃時配葱油，肉嫩富油香。繁複的富貴龍崗雞，釀入豐富材料用荷葉和塘泥包好再烤焗，清香嫩滑。其他還有鮑魚走地雞煲、花旗參石斛燉竹絲雞、葡汁雞粒酥和喜美海珍三丁餃等小菜和點心，每一啖都雞有雞味。

惹味羊饌

風味獨特的羊肉，亦有不少捧場客。中環川菜餐廳於現時至5月31日推出多款羊肉菜式，享用茴香羊肉水餃或成都串串美等小食後，可以選擇啖啖肉的霸王羊腩架、香辣羊崧鍋巴、京燒脆皮羊肉和水煮羊肉，辛香惹味又開胃，最啱和同道中人享用。