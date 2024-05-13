COLLAR露腰踢波　Marf死守龍門隊長Gao啱打前鋒

女團COLLAR今日（13日）出席活動，隊員以露腰裝登場，現場有數百粉絲聲援，Marf表示自己鍾意足球守龍門的球員位置，因為覺得有型：「死守龍門，可以好專注做一樣嘢。」又指隊長Gao踢波最適宜做前鋒，中鋒則是Candy和Ivy，至於芯駖，Day及Winka最佳做後備球員，Marf說：「佢哋可以干擾人，撞開晒啲人。」大會更安排Day、Candy及Marf和香港足球員玩射龍門。

7女昨晚CHILL CLUB頒獎禮後，只瞓了2，3個鐘，但就戥粉絲為捧今天的活動場，要通宵捱眼瞓而辛苦，希望粉絲多休息：「唔夠瞓抵抗力會較差㗎。」

Marf自言都愛睇球賽，但得少落場，可是拍世界盃宣傳片時，發覺自己射波射得好直。（男友Locker有冇教你踢波？）冇，不望佢都好努力踢波，我都有睇佢哋球隊啲紀錄片。」芯駖就話鍾意球王美斯，覺得每個足球員都有自己的故事。Marf就享受睇波樂趣：「鍾意睇啲球員跑嚟跑去，覺得好熱血，同埋入到波就大叫同一齊唱歌。」芯駖就愛上行山，曾征服過少女峰，富士山等，最想有節目可跟隊員齊行山，由行香港開始。

問到可需要參與球賽節目？眾女齊叫好，Winka希望節目組提供薯片任食，而Marf未收到節目通告，自爆足球知識貧乏，不諳足球術語：「唔識怕尷尬，畀人知我無知，所以要向Fans討教，但我又唔鍾意讀書，會用娛樂方式去學習。」