蘇韻姿教唱歌反應熱烈　朱智賢報名唔搵謝東閔教

藝人蘇韻姿、朱智賢、孫慧雪及陳思圻（Vicky）等今日（13日）出席活動。已離巢無綫的蘇韻姿跟好友朱智賢齊齊接受訪問，坦言以往除台慶節目外二人從未合作過，但私下卻十分老友，又自封「姿朱」。談到動向，蘇韻姿表示現為自由身，會自己接工作，近日加盟了謝東閔和吳業坤的音樂學院，開設音樂劇兒童歌唱班，以全英文授課，亦不排除任何可能性：「有工作機會都會去，對工作抱歡迎態度。」問到現時收生情況？她指反應理想，因自己的粉絲以小朋友較多，又表示世界很細，早前跟吳業坤傾過合作，才知道原來他與謝東閔拍檔開音樂學院。另提到她日前將昔日《愛．回家之開心速遞》劇本放上社交網，她表示藏量多達1800集，但因未有位置全部收藏，故需要斷捨離，只保留較有意義和重要的集數。

朱智賢則表示跟蘇韻姿因同樣有養狗而結緣，又稱是對方愛犬的契媽。她表示想跟蘇韻姿學唱歌，更笑言想當「魔音」，因感覺較有市場，問她為何不找男友謝東閔教？她笑謂：「我唔聽佢講㗎，太熟教唔到，佢講完我話番佢轉頭。」

至於久未露面的Vicky表示近日正全程投入自己生意：「同自己團隊一齊設計手機應用程式，關於飲食方面。」此外還有擔任活動司儀及登台唱歌工作，早前替電視台拍攝了綜藝節目，又坦言有戲癮，希望能有機會拍劇。提到於無綫處境劇《愛．回家》中的好拍檔「細龍生」鄭世豪同樣離巢無綫，她表示二人一直有聯絡：「成日都撞到佢，上次去睇拳賽，個衰佬知我喺度，仲叫我出門口接佢，哈哈！」問到二人會否有機會合作？她表示正構思或會合作拍短片放社交平台：「可能做番CP又可以係唔同角色。（唱歌？）唱歌佢緊係得啦，但我不是歌手，哈哈。」