港姐架構最大受益人！黎諾懿袁偉豪爆呢種女仔參選最Perfect

本年度港姐競選已展開招募行動。今午（13日）無綫於電視城舉行相關記者會，安排10位猛男包括黎諾懿、袁偉豪、丁子朗（丁丁）、朱敏瀚與黃奕斌等站台宣傳，並公布今年港姐口號為「Proud to be a woman」。台上諾懿與袁偉豪被封「香港小姐架構最大受益人」，事關二人不約而同迎娶了港姐出身的太太。

黎諾懿笑言：「我最尊敬嘅人係我太太，因為佢拯救咗成個宇宙，執咗我呢舊垃圾返屋企！」袁偉豪則放閃：「我太太打磨我，成為更加發光發亮嘅人！」而丁丁則賣口乖，暗指自己流着「TVB血」：「近排我喺內地試鏡，負責人好鍾意問我係咪高海寧嗰間公司，原來努力係可以畀人見到嘅，成為TVB藝人我好驕傲。」

受訪時，黎諾懿指自己與袁偉豪有「臨床實證」：「我哋可以話畀大家知，呢種女仔嚟選係最Perfect嘅，同理我哋都一齊出過港姐外景，但講緊十幾年前嘅事。」至於今年會否幫手，袁偉豪直言無論台前或幕後，只要有需要，他亦相當樂意。談到日前43歲生日，袁偉豪透露生日願望是身體健康，最開心是太太送了一個攝影機型生日蛋榚「賀壽」，又直言想「追多個」。

至於丁丁與朱敏瀚被指「曾經的選美機制受益人」，事關二人前女友都與選美有關，然而丁丁即「表忠」：「我應承咗藝員科高層，嚟緊唔會亂搞男女關係，只專心事業。（話港姐後再搞香港先生喎。）係就好，因為我呢個亞軍當選7、8都冇卸任。（知唔知當年冠軍黎振燁想復出？）坦白講私底下冇聯絡，不過我祝福佢。」至於LOONG 9早前突然宣布取消粉絲見面會，黃奕斌坦言相當失望：「因為前一晚都仲喺度練緊舞。（想補番？）只要要有活動，我就開心嘞。」

談到今年港姐機制，無綫總經理（節目內容營運）曾志偉表示，海外招募期約1個月，而今年外景則有意安排每兩位佳麗一組出發：「安排佢哋去遠啲嘅地方拍攝，好似去荷蘭及中東受訓，而今年嘅評審及表演嘉賓等，我哋有意安排清一色女將。」對於近年港姐三甲被指質數「未達標」，他亦默認：「希望疫情過後通關，多啲人報名，等我哋可以有多啲選擇。」他又指有意安排「亞洲超星團」香港參賽者能自組新組合：「唔想嘥咗佢哋。（上次點解會取消見面會？）真係因為簽證問題，內地成員只係簽咗旅行簽證。」

另外，無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲被問到本屆港姐三甲莊子璇、王怡然及王敏慈卸任後的發展，她說：「除咗港姐約，佢哋都同我哋簽咗藝人經理人合約，唔覺得佢哋想放棄。莊子璇已經大學畢業，佢聯絡咗我哋可以隨時做嘢嘞，王怡然就練緊廣東話，佢都出席好多慈善活動，至於王敏慈就讀緊中央戲劇學院，佢仲有幾年畢業，不過放假佢都要喺內地做嘢同試鏡。」